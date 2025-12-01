許瑋甯、邱澤婚禮後大解放！Party喝開當眾熱吻 兩人親密交纏畫面流出

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯與邱澤2021年因電影《當男人戀愛時》擦出火花，登記結婚後一路低調，不常在公開場合合體亮相，外界多半只能從友人分享的照片偷看到夫妻日常。兩人上週五（11月28日）補辦世紀婚禮，現場星光熠熠，婚禮結束後更像是放閃大解放一般，好友李靚蕾在社群分享參加婚禮的花絮影片，兩人喝開後當眾熱吻，畫面流出再次引發話題。

李靚蕾今（1日）在社群分享參加婚禮的花絮影片，只見許瑋甯與邱澤喝開後完全不遮掩甜蜜，當眾深吻好幾秒，新婚氣息濃到滿出螢幕。畫面中兩人貼得緊緊，邱澤一手摟住老婆，許瑋甯也立刻回抱，甜蜜互動狂電一旁的賓客。

廣告 廣告

許瑋甯與邱澤喝開了，距離越來越靠近。（圖／翻攝自IG）

更讓人暴動的是 After Party 片段。李靚蕾曝光許瑋甯換上派對造型後，與邱澤在場邊熱舞、相擁貼身跳，整個人掛在老公身上狂撒糖，邱澤也緊緊抱住老婆，兩人沉浸在自己的世界裡，閃度完全破表。

許瑋甯與邱澤在After Party更親密，畫面流出。（圖／翻攝自IG）

影片曝光之後，眼尖網友發現兩人的互動，直呼「快轉的部分我是看到什麼，好甜蜜」李靚蕾也回：「哇哇哇～懂看！還有更甜蜜的……不方便給妳看。」一句話直接點燃想像空間。

更多三立新聞網報導

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯讚邱澤「幫燒整桶熱水」讓她淪陷 真相曝光：應該不是在家裡

許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

捲粿王不倫！簡廷芮首Po全家福「不露臉0笑容」網對比美國行：騙不了人

