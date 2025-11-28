許瑋甯、邱澤婚禮登場！伴郎伴娘陣容曝光 最萌花童是他

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年結婚並於今年7月迎來寶貝兒子。今（28）日兩人於台北文華東方酒店補辦婚宴，稍早許瑋甯穿著純白優雅的婚紗現身，邱澤則是黑色西裝。由於兩人結婚4年才補辦婚宴，被問到心情，邱澤坦言很開心，也透露兩人先前一直有工作，是直到半年前才空出時間，「今天終於把他實現，感覺很夢幻。」

藝人邱澤與許瑋甯今天補辦婚宴。（圖／黃鈺晴攝）

至於會不會緊張，許瑋甯則笑說：「感覺我的伴郎伴娘比較緊張。」隨後提到婚宴的伴娘是自己的妹妹還有一位好朋友，伴郎則是邱澤從小玩到大的朋友接著也表示，今天伴郎伴娘的任務就是協助擋酒。

許瑋甯透露，今天兒子的穿搭與「爸爸」邱澤一樣有打個小領結。被問到兒子會不會當花童，她則說：「這要看他的心情，他現在是最大的。」邱澤也透露，這是兒子第一次看到這麼多人，雖然沒有哭但還是需要小小安撫一下。由於兩人結婚至今還未去度蜜月，對此，夫妻倆表示，目前也在思考中，只是婚禮結束後彼此有各自的工作要進行，可能之後再安排，邱澤也說：「會認真安排這件事。」





