許瑋甯、邱澤婚禮登場！半個演藝圈都到了、12張絕美婚紗照公開！ | BAZAAR
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
邱澤與許瑋甯夫妻今晚（2025年11月28日）將在台北文華東方酒店補辦婚禮！ 根據先前公布的資訊，補辦婚禮將於今晚七點正式登場。根據TVBS的報導，今晚七點開始的婚宴被形容為「半個演藝圈都來了」。新人長年低調、圈內人緣卻頗佳，加上過去幾年他們仍維持互動頻繁，圈內不少演員、導演、製作人、以及好友都有可能現身慶賀。
延伸閱讀：《當男人戀愛時》緣分延續！許瑋甯邱澤婚禮確定：婚宴日期、場地與最新婚紗照公開
邱澤與許瑋甯是在2021年12月登記結婚，但長久以來幾乎未公開任何婚宴或婚紗照，婚後生活低調。今年8月，他們迎來愛的結晶、兒子Ian，成為三口之家，並於11月公布補辦婚禮的消息。此次選在2025年底補辦婚禮，對粉絲與圈內好友來說，不只是一次形式上的儀式，更像是給多年來陪伴與祝福他們的人，一個向愛致敬、分享喜悅的大日子。
那麼，今晚究竟會有哪些演藝圈的嘉賓到場祝福呢？根據TVBS的報導，從賈永婕、柯震東、藍心湄、陶晶瑩、李烈、蔡詩芸&王陽明夫妻、陳怡蓉、陳意涵、謝盈萱、9m88、陳美鳳、章廣辰、張清芳、春風、關穎、彭佳慧、王琄、徐譽庭、程偉豪、金百倫都將到場觀禮，相信現場將會出現許多溫馨感人的時刻，我們拭目以待。
在婚禮開始之前，我們先來看一下釋出的12張絕美婚紗照
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instgram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
PHOTO CREDIT: Instagram @nicolefeliciacouture
「相信自己，是一個再棒不過的禮物了」歷經蛻變後的全然新生—許瑋甯
