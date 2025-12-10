許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！

許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！

許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nicole+Felicia

許瑋甯於婚禮選擇的夢幻嫁衣來自台灣婚紗品牌Nicole+Felicia，溫柔米色調的白紗採用優雅的皺褶+馬甲設計，穩穩托住許瑋甯的絕美身形與氣質，腰間藏有金屬花朵細節，而閃亮的透明頭紗、拖地裙襬更是浪漫極了。

而新郎邱澤則是穿著Loro Piana正統英式剪裁工藝的羊毛西裝帥氣登場，隨著舉行婚禮一併釋出的海量婚紗照裡，可以看到兩人眼神中幸福的光，以及互相寵溺的神情，讓人又相信愛情了！

婚鞋選擇Christian Louboutin

許瑋甯婚紗裙底下選擇以紅底鞋Christian Louboutin作為婚鞋，魚口穆勒鞋的設計低調高雅，類似款一併搜出！

