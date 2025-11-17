許瑋甯、邱澤約會被偶遇！「超狂狀態曝光」網讚翻

許瑋甯、邱澤夫妻倆低調騎腳踏車約會被網友偶遇。（圖／翻攝自許瑋甯 IG）





藝人許瑋甯、邱澤因拍攝《當男人戀愛時》相戀並結婚，在今年8月宣布誕下一子的好消息，隨後也迅速復工，好狀態讓不少網友艷羨，昨（17日）夫妻倆被捕捉一起騎腳踏車，而許瑋甯也在自己IG曬出騎行照。

昨日許瑋甯在IG曬出了騎著單車的照片，可以看見他身著Oversized的黑格紋襯衫，將頭髮扎成馬尾戴著墨鏡，整個人十分率性，而襯衫下的細白長腿更是引人注目。

許多人也紛紛在Threads分享偶遇許瑋甯和邱澤一同騎到了士林、天母公園等地，光是偶遇照看著就十分般配，讓網友紛紛直呼：「一起騎腳踏車好浪漫」、「就這麼騎也好配」、「阿成跟浩婷的日常在馬路上重現了。」



