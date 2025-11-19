許瑋甯、邱澤結婚4年終於要辦婚禮啦 婚宴無預警公布就在下週

【緯來新聞網】許瑋甯與邱澤因電影《當男人戀愛時》結緣，於 2021 年 12 月 10 日閃電宣布結婚，並用2025 年 8 月 14 日於社群平台分享嬰兒小腳照，寫下「我們均安」，證實生下一名男寶。 如今兩人終於找出時間補辦婚禮，時間就在下週五18日，在東方文華舉辦。

許瑋甯與邱澤下週在東方文華補辦婚禮。（圖／夏朵創意提供）

兩人從結婚到生子都相當低調，今年初已就傳出準備備孕，甚至被爆懷孕已經四個月，當時兩人都未證實此事，直到6 月被週刊拍到已七個月大的懷孕畫面。



產後，許瑋甯於記者會上首次公開亮相，當時她透露孕期曾胖 12 公斤，她形容寶寶是個笑容滿滿的小天使：「白天像媽媽，晚上像爸爸，還像外婆和奶奶，每天都有不同驚喜。」 而邱澤為人父後，性格也變得更加感性與夢幻，展現對家庭的柔情與期待。

