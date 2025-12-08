許瑋甯、邱澤與「緋聞女友」同桌吃飯！大合照曝光 她讚：再多生幾個

娛樂中心／綜合報導

陳美鳳透露一行人受張清芳邀請，到她家裡作客，剛舉辦完婚禮的許瑋甯與邱澤夫妻也一起出席。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳近日在社群分享與好友們的小聚，透露一行人受張清芳邀請，到她家裡作客，剛舉辦完婚禮的許瑋甯與邱澤夫妻也一起出席，畫面溫馨又熱鬧，陳美鳳也大讚小夫妻「生活上對媽媽很孝順、對長輩很有禮貌，但又很接地氣，難怪這麼受歡迎！」

陳美鳳表示，這次到張清芳家很開心能再見到張媽媽。張清芳告訴她，媽媽以前常看她演的八點檔，所以對她並不陌生，甚至一見面就親切地說：「你攏沒變。」讓陳美鳳感到又暖心又感謝。

許瑋甯、邱澤舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

聚會中大家聊到許瑋甯與邱澤的婚禮，陳美鳳坦言至今仍記憶深刻，「真的是超級無敵滿滿感動的婚禮，那天我和心湄都一直起雞皮疙瘩，很真性情，真的很登對。」她也大讚兩人「天作之合」，基因優秀，兒子長得帥又愛笑，非常可愛，笑說：「真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽。」

她進一步表示，邱澤與許瑋甯在工作上都很投入、很敬業，生活中則孝順長輩、對人有禮貌又接地氣，難怪一直深受大家喜愛。最後陳美鳳也感謝張清芳在聚會中為大家禱告祝福，回以「祝妳和媽媽平安健康喜樂」。

陳美鳳、張清芳參加許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

而陳美鳳就像是邱澤、許瑋甯的好長輩一樣，大家交情十分深厚，但當年陳美鳳與邱澤曾因與藍心湄合拍《原來一家人》而熟識，卻被媒體誤會成「母子戀」，陳美鳳在婚禮當天受訪時無奈表示：「那個新聞我跟他媽媽看到都在笑，大家都知道是烏龍啦」，也針對此事正面回應「真的不希望這些烏龍新聞造成他的困擾，他值得被好好對待。」

