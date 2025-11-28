許瑋甯、邱澤被問「洞房花燭夜怎麼過？」夫妻倆羞曝答案

邱澤、許瑋甯世紀婚禮超甜蜜，被問洞房花燭夜害羞回應。（鄧博仁攝）

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調結婚，今年迎來寶貝兒子Ian，升格一家三口。今（28日）晚間，小倆口選在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠，40桌以上賓客座無虛席，許瑋甯一身絕美低胸白紗仙氣滿溢，成為全場焦點。甜蜜氛圍延續到受訪時，當媒體追問兩人，今晚洞房花燭夜怎麼過？夫妻倆也羞答真心話。

許瑋甯一聽到「洞房花燭夜」立刻笑到害羞，甜甜回答：「我們晚上會跟寶寶過」，她透露婚禮結束後會先翻看今晚拍下的照片，重溫幸福時刻；邱澤也接著說，今天會努力克制不喝太醉，因為婚禮完就會繼續工作行程。至於是否安排蜜月旅行？兩人坦言仍在規劃中，如果最後決定帶著寶寶一起「家庭蜜月」也沒問題。

談起婚禮心情，許瑋甯表示等了四年，今天看到所有親友都來了，很感動也很開心。她更透露婚戒是自己設計的，裡面也有老公邱澤的小巧思，戒內刻上彼此名字，是屬於兩人的簡約優雅風格。邱澤則補充，婚禮中許瑋甯的想法最多，兩人也回憶試婚紗時忍不住笑場，「拉開簾子，很像偶像劇橋段」甜蜜分享完全藏不住新婚喜悅。

這場婚宴賓客超過400位，圈內好友雲集，包括晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、9m88、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕等人皆到場祝福，場面盛大，足見許瑋甯與邱澤的人緣與魅力。

