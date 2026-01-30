許瑋甯、邱澤被抓包「穿同件衣服」低調放閃證據曝光 同件衣服不同風格

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯與邱澤結婚後一向低調，鮮少公開談論婚姻細節，卻屢屢被眼尖網友從生活片段中捕捉到甜蜜蛛絲馬跡。近日她現身好友林心如的生日聚會，再度被抓包「不經意放閃」，身上所穿的條紋襯衫，竟與老公邱澤先前曝光的穿搭如出一轍，引發粉絲熱議。

林心如近日舉辦生日派對的照片，許瑋甯也到場參與，她的造型率性自然，其中一件直條紋襯衫特別引人注意。隨後就有網友翻出邱澤過去的照片，發現他也曾穿過同款襯衫，無論版型或細節幾乎一致，讓不少人直呼「這根本是夫妻共穿款」、「低調到最高級的放閃」。

廣告 廣告

許瑋甯與邱澤穿同一件襯衫去參加林心如生日會。（圖／翻攝自threads）

事實上，這樣的巧合早有跡可循。許瑋甯先前受訪時就曾表示不會穿情侶裝，但是會跟老公一起穿同一件衣服，並不覺得刻意，反而是一種生活中的自然默契。如今被網友比對出同款穿搭，也讓她過往的發言再度被翻出，意外成為最佳佐證。

更多三立新聞網報導

陳漢典婚禮6600遭酸包最少！男星「傳訊Lulu道歉」：願意再多包給你們

張學友最大迷妹是國際影后！她寫下30年最深情告白 歌神暖幫慶生經歷曝

小S紅包寫「演小狗拉屎變喪屍」來源曝！陳漢典神演出讓她「惦記十年」

曹西平猝逝「乾兒子驚慌失措」演藝圈大姐出手相助！藍心湄第一時間趕到

