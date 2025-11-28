生活中心／葉晏昇、SNG 台北報導

明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，今天（11/28）補辦婚宴，兩人公開甜蜜親吻，許瑋甯更公開示愛邱澤是他「很大的陪伴跟支柱」，邱澤也說當不知道該怎麼辦時，「身邊有她就好很多」，相當恩愛，好友包括陳美鳳、賈永婕、吳姍儒和藍心湄等人紛紛出席，眾星雲集的程度被笑稱「整個演藝圈都來了」。

「兩位親一下。」親吻彼此臉頰，許瑋甯邱澤世紀婚禮登場，兩人甜蜜分享試裝時有趣的事。藝人許瑋甯vs.邱澤：「我剛好穿完禮服，拉開簾幕的那一瞬間，我們兩個都笑場了，就是很像以前演過的偶像劇的某一個橋段。」邱澤一身黑色西裝展現帥氣俐落，手上百萬名錶也曝光，許瑋甯白色低胸婚紗，更是仙氣逼人，兩人結婚4年補辦喜酒，面對面依然放閃告白。藝人許瑋甯vs.邱澤：「很謝謝有他我覺得這段時間來，因為他是我滿大的陪伴跟支柱，當我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有她，我就會覺得一切都好很多，（妳回了什麼），我說哇這是你的誓言嗎，他說不是呵呵。」

許瑋甯、邱澤補辦喜宴 #-#現場狂放閃告白「身邊有她好很多」

藝人邱澤和許瑋甯舉辦世紀婚禮。（圖／民視新聞）許瑋甯笑得開心，兩人7月生下兩人愛的結晶lan，婚宴中也會以領結造型亮相，蜜月旅行細節還有待討論，兩人結婚見證人藍心湄也出席，爆料登記當天新人很多證件沒帶，幸好戶政人員說沒關係。藝人藍心湄：「新郎新娘，你們有帶這個帶那個嗎？什麼都沒有帶這兩個阿呆，（戶政人員說）沒有關係，你們簽名蓋手印，因為我們都認得你們，你們跑不掉。」藝人吳姍儒：「我覺得應該21世紀以來，沒有看過這麼登對，這麼好看的新郎新娘了。」藝人鍾欣凌：「男的帥女的美，真的很恭喜他們找到彼此。」

藝人邱澤和許瑋甯舉辦世紀婚禮。（圖／民視新聞）藝人關穎：「像偶像劇跟漫畫，走出來的俊男美女。」藝人賈永婕（101董事長）：「（幫他們把名字打在101外面），沒辦法他們可以花錢來打。」藝人陳美鳳：「我們希望（許瑋甯）她多生，因為他們兩個基因那麼好，有夠英俊有夠美的，生了更英俊。」陳美鳳更澄清當初和邱澤緋聞，惹得笑聲四起，現場眾星雲集，包括陶晶瑩、王陽明蔡詩芸夫妻都現身，被笑稱是整個演藝圈都來了，這回世紀婚禮辦在文華東方席開40幾桌，大家都想獻上祝福。

原文出處：許瑋甯、邱澤補辦喜宴 現場狂放閃告白「身邊有她好很多」

