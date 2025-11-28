許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝試穿婚紗時兩人笑場

演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。

至於誰比較緊張，許瑋甯笑說「應該伴郎伴娘團比較緊張」，因為他們有一些彩排，她也說兩邊長輩都很期待這場婚禮。兩人也透露會交換戒指，戒指是親自設計，上頭有刻著彼此名字，很符合兩人簡單、優雅風格，重點是心意滿滿。

聊到兒子Ian，夫妻倆透露兒子會穿著跟爸爸一樣的西裝出場，但這也是Ian首度接觸這麼多人群，也擔心他會緊張。

而邱澤過去也演出過不少婚禮戲碼，被問到與現實婚禮的差別，他分享第一次試婚紗時，坐在沙發上等待老婆，而在老婆拉開簾子的一瞬間，兩人都笑場了。

伴郎伴娘團都是兩人從小到大的好朋友，還有許瑋甯妹妹。而婚禮邀請的賓客高達430多位，幾乎所有演藝圈朋友長輩都來了，但身為好友的周興哲卻有事無法前來參與，由老婆代為參加，周興哲說自己會賠罪。另外婚禮日期適逢好友小鬼黃鴻升11/28生日，許瑋甯說小鬼是她的緣分與回憶，相信他冥冥之中也會來參與。

兩人婚禮開始前接受媒體訪問，還互相親吻臉頰。圖／台視新聞

