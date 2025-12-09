許瑋甯、邱澤赴張清芳家聚會 兒被讚「帥又可愛」

陳美鳳鼓勵邱澤與許瑋甯再生一胎。(圖/陳美鳳FB、鄧博仁攝)

藝人邱澤與許瑋甯在上個月28日宴客，邀請逾400名嘉賓共襄盛舉，兒子Ian也成為婚宴亮點之一。近日，夫妻倆到歌后張清芳家聚會，留下甜蜜的合影。

陳美鳳8日在社群分享前一晚聚會的大合照，感謝張清芳邀請她來家裡敘舊。張媽媽過去常看陳美鳳的八點檔，是忠實觀眾，一看到陳美鳳蒞臨，盛讚「你都沒變」，讓陳美鳳喜上眉梢，感謝張媽媽的愛戴。

一夥人後來聊到邱澤、許瑋甯的婚禮，陳美鳳直呼感動，當時她和藍心湄看到真性情的畫面，一路都在起雞皮疙瘩，誇邱澤、許瑋甯是天作之合、好登對，「加上基因好，生下的兒子不但帥，又很愛笑好可愛哦，他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

陳美鳳分享到張清芳聚會的大合照。(圖/FB@陳美鳳)

在陳美鳳的眼中，邱澤、許瑋甯不僅在工作上都很投入、敬業、有想法，生活上也對長輩有禮貌、孝順媽媽，個性又接地氣，「難怪這麼受歡迎！」

從陳美鳳公開的合照中，許瑋甯依偎著老公邱澤，頭貼頭，相當甜蜜。陳美鳳則坐在夫妻倆的旁邊，藝人李明依也是受邀賓客之一。

陳美鳳過去跟邱澤傳烏龍「母子戀」，她上月出席男方的婚禮時，笑稱她和邱澤母親都覺得當年的緋聞很好笑。陳美鳳誇邱澤的長輩緣佳，兩家媽媽見面都相談甚歡，也讚美邱澤、許瑋甯的基因很好，「能生就多生一點」。張清芳亦稱讚許瑋甯孝順又貼心，催生第二胎「2個剛剛好。」

陳美鳳上月底受邀喝邱澤、許瑋甯的喜酒。（鄧博仁攝）

