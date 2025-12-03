許瑋甯、邱澤「世紀婚禮」席開43桌 花費估約600萬

邱澤與許瑋甯日前補辦婚宴，邀請超過430位親友共襄盛舉，眾多藝人好友到場，星光熠熠猶如三金典禮。（圖／東森新聞）





邱澤與許瑋甯日前補辦婚宴，邀請超過430位親友共襄盛舉，眾多藝人好友到場，星光熠熠猶如三金典禮。小倆口選擇西式儀式，以長方桌取代傳統圓桌，現場氣氛溫馨又浪漫，而婚宴總花費也隨之曝光，粗估高達600萬元。

婚宴現場播放兩人定情之作的電影主題曲時，邱澤興致高昂開嗓演唱，許瑋甯也熱情起舞，周圍親朋好友紛紛圍上前，氣氛熱烈。賓客陣容華麗，讓整場婚宴宛如大型頒獎典禮。

這次婚宴採西式長桌擺設，若以飯店最高價位每桌含服務費7萬2380元估算，430位賓客約43桌，費用約落在311萬2340元。不過這還不包含禮服、酒水、婚顧、場地布置等其他支出，整體花費粗估將近600萬元。

面對外界關心婚宴總金額，邱澤與許瑋甯並未透露實際數字。許瑋甯僅表示，辦婚宴是想把心意傳達給大家，能讓親友們開心同樂，就是最重要的事。



