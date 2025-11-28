許瑋甯、邱澤「一舉動大笑場」偶像劇橋段真實上演 私下相處全說了

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。邱澤受訪表示兩人在1年前就把今天時間給空下來，今天席開約43桌，金額則不透露，「主要就是一個心意，大家玩得開心才是重點。」

許瑋甯、邱澤世紀婚禮，宛如偶像劇般。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

許瑋甯大方透露，兩人先前在試婚紗，沒想到換上西裝、婚紗的兩人，一拉開幕簾，注視到對方後竟大笑場，「我們都笑場了，因為很像偶像劇橋段」，感嘆：「這應該就是我們兩個的默契吧。」

被問到在籌備婚禮的過程是否有過爭執？兩人則表示「有討論」：「希望來的賓客都開開心心，這是我們最希望的。」透露今晚婚禮現場都不設限，如果好友想要上台表演也都可以。

