許瑋甯「10年前長腿辣照」出土！復古小洋裝配逆天美腿超震撼

許瑋甯去年9月產後首露面四肢依舊纖細，身材恢復不科學。（林奕如攝）

女星許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，去年更迎來寶貝兒子Ian，家庭生活幸福甜蜜，令人稱羨。近日，許瑋甯在社群平台罕見曬出一張「10年前舊照」，幾乎零變化的外型立刻掀起網友暴動，直呼根本是時間凍結。

許瑋甯在貼文中標註「My 2016」，即便是10年前的照片，依舊星味十足。從照片中可見，畫面拍攝於夜晚街頭，背景是復古磚牆建築，整體氛圍帶點電影感，許瑋甯身穿貼身印花短洋裝，外搭黑色外套，腳踩休閒鞋，纖細修長的美腿一覽無遺，比例相當驚人，她一手撩髮、一腳微彎，自然流露出自信又隨性的氣質。

許瑋甯PO出10年前的舊照，身材火辣。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

事實上，許瑋甯與邱澤交往、結婚到懷孕生子一路都相當低調，兩人於2021年結婚後，直到去年8月才透過曬出嬰兒腳丫照，正式證實迎來寶貝兒子「Ian」。許瑋甯從懷孕到生產過程幾乎未對外公開，直到生產後寄出彌月禮，外界才得知喜訊，彌月卡片上寫著「初次見面，以後也麻煩大家多多愛護照顧喔」，字裡行間滿是溫馨。

而在家庭生活穩定之餘，許瑋甯也迅速回歸工作崗位，產後狀態依舊在線。從10年前的長腿辣照，到如今幸福人妻、人母身分，許瑋甯不僅顏值凍齡、身材依舊，如今更多了幾分歲月沉澱後的從容與魅力，也再次證明她始終是無數人心中的女神代表。

許瑋甯與邱澤去年12月補辦世紀婚禮。（圖／鄧博仁攝）

