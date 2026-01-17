許瑋甯10年前舊照曝！「秀長腿穿深V」凍齡體態驚呆網
娛樂中心／饒婉馨報導
金鐘視后許瑋甯從模特兒跨足戲劇圈，憑藉精湛演技與出眾氣質擄獲一票粉絲的芳心。2021年與邱澤因戲結緣步入禮堂，並在去（2025）年喜迎愛子「Ian」。許瑋甯17日在社群平台驚喜分享一張10年前的舊照，照片中火辣的身材與現狀幾乎無異，引發網友討論。
許瑋甯發出2016年舊照，不過跟現在的她比起來似乎沒有甚麼差別。（圖／翻攝自「anno8o7」IG）
許瑋甯樂於與粉絲分享生活，她17日在IG限時動態曬出一張「My 2016」的珍貴舊照。照片中，10年前的她身穿貼身深V連身洋裝，靠在露營拖車旁展現迷人風采，許瑋甯大方秀出筆直修長的纖細美腿，更襯托出完美腰身。對比現今已為人母的體態，網友發現許瑋甯幾乎沒有變化，歲月完全沒在臉上留下痕跡，不少粉絲都對她的凍齡功力表示讚嘆。
許瑋甯懷孕期間仍維持好體態，且產後恢復神速，讓網友讚嘆不已。（圖／翻攝自「anno8o7」IG）
事實上，許瑋甯與邱澤於2025年8月低調證實升格當爸媽，並透露兒子英文名為「Ian」，邱澤更透過經紀人溫馨回應，「很溫暖，謝謝大家關心」。然而，產後僅一個月的許瑋甯，曾因拍攝品牌大片曝光全身照，當時就因火速恢復纖細體態而引起熱烈討論。兩人隨後補辦婚宴時，愛子首度正式亮相，據受邀親友透露，寶寶完全繼承了父母的高顏值基因。許瑋甯曾分享自己的瘦身密技，除了維持規律運動習慣，更長期執行「168斷食」與不吃晚餐的嚴格自律，才讓她在進入人生新階段後，依然維持著宛如少女般的夢幻身材。
原文出處：許瑋甯10年前舊照曝光！她穿「貼身深V洋裝」秀長腿網狂誇：凍齡女神
