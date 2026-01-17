許瑋甯10年前長腿辣照出土！身形一對比 網看傻：時間被偷了嗎？

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，表現亮眼的她也榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面則是與邱澤合作電影擦出愛火，並於去年（2025）誕下一子，今（17日）許瑋甯在社群中曝光10年前舊照，幾乎沒什麼變的外型，讓大家震驚不已。

許瑋甯樂於透過社群分享生活，今（17日）她曬出一張2016年的舊照，當年留著長髮的許瑋甯穿一件連身短裙，大方露出修長美腿，S曲線腰身一覽無遺，對比現今的體態幾乎沒有變化，網友見狀也不禁笑說許瑋甯的時間是不是都被偷走了。

事實上，許瑋甯去年低調證實升格當媽，產後火速瘦回完美體態也引起不少人討論，而她跟邱澤的兒子在補辦婚宴時首度亮相，外貌可以說是集結許瑋甯跟邱澤的優點。

許瑋甯曝光2016年的舊照。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

