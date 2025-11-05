許瑞奇《好孩子》演變裝皇后照顧失智母 問鼎金馬影帝催淚改編真人真事

《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后阿真的故事。（圖／甲上娛樂提供）

電影《好孩子》入圍今年金馬獎最佳男主角與最佳造型設計，改編自新加坡知名變裝皇后阿真（Sammi Zhen）的真實人生故事，並由實力派演員許瑞奇主演，在大阪亞洲電影節、香港亞洲電影節放映時，感動無數觀眾。

阿真的變裝人生自1999年開始，他的故事多次登上媒體版面，成為多元文化的象徵人物。2018年，導演王國燊在籌備《男兒王》時與阿真相識，深受他面對歧視與家庭困境的勇氣感動。當得知阿真的母親罹患失智症後，導演被他的一句話深深觸動：「也許照顧她這件事，本來就應該是我來做，因為我最懂被人歧視的感覺。」這句話成為《好孩子》的創作起點。

許瑞奇入圍金馬獎最佳男主角。（圖／甲上娛樂提供）

導演王國燊曾執導《男兒王》，此次慧眼相中曾勇奪「紅星大獎2023」最佳男主角的許瑞奇，演出《好孩子》中妖豔多變、幽默善良的變裝皇后「阿好」；曾以《花路阿珠媽》入圍金馬影后的洪慧芳，則再次帶來溫柔而堅韌的演出。

《好孩子》劇情描述，離家多年的變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）得知母親菊花嫂（洪慧芳 飾）罹患失智症，決定回家照料母親。某晚表演結束後，忘了卸妝的阿好情急之下謊稱自己是母親的「女兒」，母親竟信以為真。這場意外的誤會，讓兩人重新學習如何面對彼此，在一次次的互動中逐漸修補多年心結。

洪慧芳和許瑞奇多場母子對戲逼哭觀眾。（圖／甲上娛樂提供）

導演王國燊以細膩筆觸勾勒出家庭與身分認同的複雜情感，電影核心在於探討「家」這個深刻又難以捉摸的概念，「我希望這部電影能與觀眾產生共鳴，除了反思記憶如何塑造我們，也能感受到愛的力量如何跨越障礙。更重要的是，即使在面對失去或歧視時，我們仍能找到不亢不卑的力量。」

《好孩子》將於12月5日在台上映。

《好孩子》勾勒出家庭與身分認同的複雜情感。（圖／甲上娛樂提供）

