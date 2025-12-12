許瑞奇問鼎金馬《好孩子》藏玄機 導演曝角色祕辛

記者王丹荷／綜合報導

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題電影《好孩子》，改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，由《花路阿珠媽》洪慧芳搭檔新加坡視帝許瑞奇演繹笑中帶淚的母子情，猝不及防的數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺，旺福主唱小民量身打造的同名主題曲〈好孩子〉更讓許多觀眾在燈亮之後仍哭著走出戲院。導演王國燊除了片名設計上巧思滿滿，也透露更多不為人知的「角色祕辛」。

《好孩子》從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，旺福主唱小民透露曾經在金馬創投的活動跟王國燊導演聊得投緣，後來導演拍完《好孩子》後便邀他試看，小民直呼：「看完後非常感動，立馬有了靈感！因為劇情太有感覺，大概1、2個小時就完成了詞曲。印象最深刻的是，這首歌交出去之後，導演完全沒有任何修改，直接過關了！」

小民更以自己作為孩子的視角，將歌曲獻給全天下辛苦的父母：「沒有1個孩子天生懂得當好孩子，但每個孩子，都是爸媽心目中的好孩子。」而他最有感的1句歌詞是：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」歌曲在片尾搭配許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最動人名場面，讓觀眾情緒再度潰堤。

談起片名的由來，導演王國燊表示「好」字其實藏有巧思：「女＋子」象徵的是許瑞奇飾演的主角「阿好」以「女兒」身份重新與母親建立連結，也呼應性別認同與家庭期待，而片名中2個比例偏大的「子」字代表家中的2個兒子，象徵家族關係中被忽略的重量。許瑞奇也分享自己的解讀：「好孩子代表『第2次機會』。因為只有壞過，才知道怎麼成為真正的好孩子，也才知道如何珍惜父母。」

導演王國燊更透露《好孩子》的角色設定祕辛，「阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實都是原型人物『阿真』不同面向的投射。阿好是阿真自己、家強是他逃避責任的模樣、葛蕾斯是面對現實時不得不做的選擇，大衛則象徵他心底最想成為的那個人。」導演指出，《好孩子》的核心是「和解」：和自己和解、與家人和解，以及「如何回家」，「回家說難不難、說簡單也不簡單。只要選擇善良、選擇放過自己，那裡就是家。」電影現正熱映中。

洪慧芳（左）、許瑞奇在《好孩子》中演繹動人母子情。（甲上娛樂提供）

《好孩子》從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處。（甲上娛樂提供）

《好孩子》以真實故事為底，以幽默、溫柔與共情包裹家庭的痛與愛。（甲上娛樂提供）