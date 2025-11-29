許瑞奇成為變裝皇后角色「死而無憾」 瘦身11公斤踩15公分高跟鞋入圍金馬

為了爭取時間，每當許瑞奇換造型或是需要補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著。（甲上娛樂提供）

金馬獎話題延燒的暖心電影《好孩子》，該片由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑，改編自當地知名變裝皇后阿真的真實故事，以真摯親情為核心，並成功讓許瑞奇入圍本屆金馬獎「最佳男主角」項目。

導演王國燊日前率領《好孩子》劇組走上第62屆金馬獎紅毯，包括帥氣的金馬準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明和變裝皇后原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監Shahreens、妝髮總監佘美璇。電影中，為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時3、4天進行密集定裝，每次化妝至少花費3小時。電影中最具代表性的多場脫口秀表演，因拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，

許瑞奇（右）與洪慧芳在《好孩子》片中飾演母子。（甲 上娛樂提供）

妝髮總監佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他，我補妝，Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

為完美詮釋劇中變裝皇后「阿好」的舞台魅力，許瑞奇展現驚人毅力，不僅一口氣瘦身11公斤，更必須穿著15公分高跟鞋反覆練習到腳起水泡。面對每次長達3小時的妝髮和高能量表演，他透露維持不NG的秘訣就是，「告訴自己，不要再重拍這場戲」，坦言這個角色是其演藝生涯「死而無憾」的機會。

幕後造型團隊的打造功不可沒，導演王國燊盛讚其視覺震撼力，直呼許瑞奇一站上舞台就讓他「認不出」。而看電影的觀眾更讚《好孩子》不僅是LGBTQ+電影，更是一部關於「家」、關於「理解」的感人作品，巧妙交織變裝皇后與失智症兩條故事線。將於12月5日全台感動上映。

