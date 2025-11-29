許瑞奇扮變裝皇后直呼「死而無憾」 花3小時變身被妝髮包圍有如「F1維修團隊」

【緯來新聞網】新加坡電影《好孩子》由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演，《男兒王》導演王國燊執導，電影改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實人生故事。許瑞奇在片中的變裝造型是一大看點，為了美美入鏡，他一口氣瘦身11公斤，踩著15公分高跟鞋走路，特別是在脫口秀表演場面，要先花上三小時做妝髮造型，讓許瑞奇笑說維持表演現場的高能量只有一個信念：「我告訴自己，不要再重拍這場戲！」不過他深知這個角色或許一輩子只有一次機會，能夠接演令他「死而無憾」。

許瑞奇（右）為了演出《好孩子》挑戰踩著15公分高跟鞋走路。（圖／甲上提供）

為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。片中最具代表性的多場脫口秀表演，拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，加上踩著15公分高跟鞋演出，過程十分辛苦，但拍攝成果令劇組團隊都非常驚豔滿意。妝髮總監佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他。我補妝，造型總監Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

許瑞奇演出《好孩子》挑戰變裝皇后，脫口秀造型花了3小時才完成。（圖／甲上提供）

導演王國燊坦言製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出他是許瑞奇」。造型總監Shahreens分享，在打造出變裝皇后「阿好」的造型前，團隊進行了無數次試裝與化妝測試：「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」妝髮總監佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，讓許瑞奇美到令人目不轉睛！」





造型不只考驗視覺，更考驗演員身體的耐受度。造型總監Shahreens 表示，從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，都需要演員大量練習才能自在演出。許瑞奇在表演課上穿著15公分高跟鞋反覆練習，穿到腳起水泡，貼上OK繃繼續走，藉此體驗到女生穿高跟鞋的辛苦，許瑞奇說：「旁邊需要有人扶，腳會很痛，背會很痠。」Shahreens補充：「最後他成功駕馭高跟鞋，那是一大突破。」導演也肯定團隊與許瑞奇的付出功不可沒：「電影開頭第一場脫口秀戲是我最擔心的，但瑞奇一站上舞台，我就知道對了！我們過關了！我覺得造型師和化妝師都應該拿一百分。」《好孩子》12月5日在台上映。

