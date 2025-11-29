許瑞奇扮變裝皇后直呼「死而無憾」 透露演《好孩子》不NG祕訣

許瑞奇在片中的變裝皇后造型是一大看點。（圖／甲上提供）

由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演、《男兒王》導演王國燊執導，改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實人生故事，電影《好孩子》入圍本屆金馬獎「最佳男主角」獎，還未上演就已經引起高度討論；許瑞奇在片中的變裝造型是一大看點，為了美美入鏡，他一口氣瘦身11公斤，踩著15公分高跟鞋走路，特別是在脫口秀表演場面，要先花上三小時做妝髮造型，讓許瑞奇笑說維持表演現場的高能量也就是不NG，只要抱持一個信念：「我告訴自己，不要再重拍這場戲！」

導演王國燊日前率領《好孩子》劇組走上第62屆金馬獎紅毯，包括帥氣的金馬準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明和變裝皇后原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監Shahreens、妝髮總監佘美璇，令觀眾留下深刻印象。電影中，為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。

許瑞奇化妝成變裝皇后至少需花三小時。（圖／甲上提供）

而電影中最具代表性的多場脫口秀表演，拍攝場地僅能使用兩天，許瑞奇必須在短時間內不斷變換造型，加上踩著15公分高跟鞋演出，過程十分辛苦，但拍攝成果令劇組團隊都非常驚豔滿意。佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他，我補妝，Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

導演王國燊也坦言，由於製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出他是許瑞奇」。Shahreens分享，在打造出變裝皇后「阿好」的造型前，團隊進行了無數次試裝與化妝測試：「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，要讓許瑞奇美到令人目不轉睛！」

每當許瑞奇換造型或是需要補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著。（圖／甲上提供）

造型不只考驗視覺，更考驗演員身體的耐受度。Shahreens 表示，從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，都需要演員大量練習才能自在演出。許瑞奇在表演課上穿著15公分高跟鞋反覆練習，穿到腳起水泡，貼上OK繃繼續走，藉此體驗到女生穿高跟鞋的辛苦，許瑞奇說：「旁邊需要有人扶，腳會很痛，背會很痠。」

Shahreens也補充說：「最後當許瑞奇成功駕馭高跟鞋，那是一大突破。」導演也肯定團隊與許瑞奇的付出功不可沒：「電影開頭第一場脫口秀戲是我最擔心的，但瑞奇一站上舞台，我就知道對了！我們過關了！我覺得造型師和化妝師都應該拿一百分。」許瑞奇也深知遇上這個角色或許一輩子只有這一次機會，能夠接演令他「死而無憾」。

許瑞奇（右）與洪慧芳在《好孩子》片中飾演母子，訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。（圖／甲上提供）

《好孩子》在金馬影展及全台口碑特映會獲得壓倒性好評。許多觀眾在影廳裡數度感動落淚，眾多名人、KOL 與影評紛紛給予高度肯定，推薦電影非常適合帶家人一起看，「如果你渴望被家人理解，《好孩子》會替你亮起一盞溫柔的光。」「它拍出了許多人每天努力活出自我那份勇敢」，多名影評亦特別讚賞電影如何讓LGBT與失智症兩條看似平行的故事線交會，形成深具共鳴的家庭情感。

《好孩子》不只講述一位變裝皇后的生命旅程，也訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。片中洪慧芳飾演的母親因心中的遺憾，無意間為孩子造成傷痕；而許瑞奇飾演的「阿好」則努力在世界與家庭中尋找被看見的方式。這是一部講「家」、講「理解」、講「勇敢做自己」的電影，也是一部寒冬中能真正溫暖人心的作品，值得帶著衛生紙進戲院好好哭一場。

《好孩子》將於12月5日全台感動上映。

《好孩子》導演王國燊（右四）、男主角許瑞奇（中）、Shahreens（右三）、佘美璇（左四）、路斯明（右起）與洪慧芳等劇組成員一同出席金馬獎頒獎典禮。（圖／金馬執委會提供）

