許瑞奇扮變裝皇后！「瘦身11公斤」：像F1維修團隊

《好孩子》許瑞奇在片中的變裝皇后造型是一大看點。（圖／甲上娛樂提供）





電影《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實人生故事，由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演，以真摯深刻的親情作為核心，將於12月5日全台感動上映。

《好孩子》導演王國燊（右四）、男主角許瑞奇(中)、Shahreens（右三）、佘美璇(左四)、路斯明(右起)與洪慧芳等劇組成員。（圖／金馬執委會提供）

《好孩子》導演王國燊（右四）、男主角許瑞奇(中)、Shahreens（右三）、佘美璇(左四)、路斯明(右起)與洪慧芳等劇組成員。（圖／金馬執委會提供）

導演王國燊日前率領《好孩子》劇組走上第62屆金馬獎紅毯，包括帥氣的金馬準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明和變裝皇后原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監Shahreens、妝髮總監佘美璇，令觀眾留下深刻印象。

廣告 廣告

《好孩子》幕後花絮照2_每當許瑞奇換造型或是需要補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著。（圖／甲上娛樂提供）

《好孩子》幕後花絮照2_每當許瑞奇換造型或是需要補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著。（圖／甲上娛樂提供）

電影中為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇一口氣瘦身11公斤，踩著15公分高跟鞋走路，並耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。

最具代表性的多場脫口秀表演，拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，許瑞奇笑說維持表演現場的高能量只有一個信念：「我告訴自己，不要再重拍這場戲！」

佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他，我補妝，Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

導演王國燊坦言，製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出他是許瑞奇」。Shahreens分享，在打造出變裝皇后「阿好」的造型前，團隊進行了無數次試裝與化妝測試：「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，讓許瑞奇美到令人目不轉睛！」

《好孩子》不只講述一位變裝皇后的生命旅程，也訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。片中洪慧芳飾演的母親因心中的遺憾，無意間為孩子造成傷痕；而許瑞奇飾演的「阿好」則努力在世界與家庭中尋找被看見的方式。這是一部講「家」、講「理解」、講「勇敢做自己」的電影，也是一部寒冬中能真正溫暖人心的作品，《好孩子》將於12月5日全台上映，帶領觀眾在笑與淚之間，再次看見愛的力量。



【更多東森娛樂報導】

●小龍女擺攤維生被拍！成龍爆「修改遺囑」478億財產分配曝

●「12強冠軍賽」電影華麗卡司曝！他演林家正拍到全身傷

●Girl’s Day珉雅結婚了！「團員全部缺席」 不到場原因曝

