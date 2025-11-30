許瑞奇演《好孩子》死而無憾 當變裝皇后秒換造型「像F1維修團隊」

許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后「阿好」。（圖／甲上娛樂提供）

新加坡男星許瑞奇主演電影《好孩子》，化身為變裝皇后，入圍金馬影帝，他在片中的變裝造型是一大看點，為角色他一口氣瘦身11公斤，脫口秀場面還要先花三小時做妝髮，讓他笑說維持表演現場的高能量只有一個信念：「我告訴自己，不要再重拍這場戲！」更認為能接演這角色讓他「死而無憾」。

為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。由於脫口秀拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，加上踩著15公分高跟鞋演出，過程十分辛苦，但拍攝成果令劇組團隊都非常驚豔滿意。

工作團隊幫許瑞奇做妝髮。（圖／甲上娛樂提供）

妝髮總監佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有八個人圍著他，我補妝，造型總監Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

造型總監Shahreens分享，團隊進行了無數次試裝與化妝測試，「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，讓許瑞奇美到令人目不轉睛。」

許瑞奇化身為變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

造型不只考驗視覺，更考驗演員身體的耐受度，Shahreens表示，從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，都需要演員大量練習才能自在演出。許瑞奇穿著15公分高跟鞋反覆練習，穿到腳起水泡、貼上OK繃繼續走，許瑞奇說：「旁邊需要有人扶，腳會很痛，背會很痠。」

導演王國燊坦言，製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出是許瑞奇」。他肯定團隊與許瑞奇的付出功不可沒，「電影開頭第一場脫口秀戲是我最擔心的，但瑞奇一站上舞台，我就知道對了！我們過關了！我覺得造型師和化妝師都應該拿一百分。」

《好孩子》將於12月5日在台上映。

《好孩子》許瑞奇和洪慧芳的母子情令人動容。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導