許瑞奇為《好孩子》瘦身11公斤、挑戰15公分高跟鞋 幕後團隊如F1維修站

許瑞奇在電影《好孩子》中飾演變裝皇后，每當換造型或是需要補妝，都需要一個團隊的人出來同時動作。甲上娛樂提供

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的感人電影《好孩子》，由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演，為了美美入鏡，許瑞奇一口氣瘦身11公斤，踩著15公分高跟鞋走路，特別是在脫口秀表演場面，要先花上三小時做妝髮造型，讓許瑞奇笑說維持表演現場的高能量只有一個信念：「我告訴自己，不要再重拍這場戲！」他深知這個角色或許一輩子只有一次機會，能夠接演令他「死而無憾。」

幕後團隊如F1維修站 導演親曝震撼「認不出他是誰」

《好孩子》由《男兒王》導演王國燊執導，改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實人生故事。為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。電影中最具代表性的多場脫口秀表演，拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，加上踩著15公分高跟鞋演出，過程十分辛苦。

佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他，我補妝，Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

導演王國燊坦言，製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出他是許瑞奇」。

造型總監Shahreens分享，在打造出變裝皇后「阿好」的造型前，團隊進行了無數次試裝與化妝測試：「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，讓許瑞奇美到令人目不轉睛！」

許瑞奇在片中的變裝皇后造型是一大看點。甲上娛樂提供

影帝級付出獲讚許：高跟鞋穿到腳起水泡仍不間斷

造型不只考驗視覺，更考驗演員身體的耐受度。Shahreens表示，從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，都需要演員大量練習才能自在演出。許瑞奇在表演課上穿著15公分高跟鞋反覆練習，穿到腳起水泡，貼上OK繃繼續走，藉此體驗到女生穿高跟鞋的辛苦。

許瑞奇說：「旁邊需要有人扶，腳會很痛，背會很痠。」Shahreens補充：「最後他成功駕馭高跟鞋，那是一大突破。」導演也肯定團隊與許瑞奇的付出功不可沒：「電影開頭第一場脫口秀戲是我最擔心的，但瑞奇一站上舞台，我就知道對了！我們過關了！我覺得造型師和化妝師都應該拿一百分。」

許瑞奇（右）與洪慧芳在《好孩子》片中飾演母子，訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。甲上娛樂提供

不是一部LGBT電影 是所有人都應該看的電影

《好孩子》在金馬影展及全台口碑特映會獲得壓倒性好評。許多觀眾在影廳裡數度感動落淚，Alizabeth娘娘直言：「這不是一部LGBT電影，而是所有人都應該看的電影。」多名影評亦特別讚賞電影如何讓LGBT與失智症兩條看似平行的故事線交會，形成深具共鳴的家庭情感。《好孩子》將於12月5日全台上映。



