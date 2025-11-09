許瑞奇當變裝皇后角逐金馬影帝 6小時哭戲近乎虛脫

（中央社記者王心妤台北9日電）新加坡男星許瑞奇在電影「好孩子」飾演變裝皇后，入圍金馬影帝。他花2年了解變裝皇后人生，進行3個月魔鬼訓練，刻意減重以貼近角色，並提到尾聲哭戲拍了6個小時近乎虛脫。

「好孩子」導演王國燊與演員許瑞奇今天受訪分享電影拍攝過程，王國燊表示，被許瑞奇在「你的世界我們懂」中飾演自閉症青年的表現打動，才希望對方能夠參演此片。不過，許瑞奇曾說沒自信揣摩好這部改編自真人真事的作品，王國燊表示，「他說沒把握才好，如果有個人說有把握，我反而會怕。」

許瑞奇表示，開拍前花了3個月魔鬼訓練，也化身變裝皇后跟班學習細節，因為片中要穿大量短版上衣和緊身衣，他刻意減重11公斤，「那時候幾乎只能喝湯，到晚上才吃幾顆雲吞。」

片中找來路斯明飾演許瑞奇的台灣男友，王國燊表示，考慮到台灣已經同婚合法，才會想加入這個角色設定。電影尾聲，許瑞奇被路斯明抱住痛哭的畫面，許瑞奇透露當時拍了6個小時，王國燊表示，「因為那邊沒有台詞，我希望可以是路斯明要許瑞奇好好愛自己的，哭了9至10次虛脫了，哭得很慘，現場台詞都是即興的。」（編輯：張雅淨）1141109