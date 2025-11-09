許瑞奇直男演變裝皇后 「激瘦11公斤哭6小時虛脫」搶金馬影帝

許瑞奇以《好孩子》入圍金馬獎最佳男主角。（圖／小娛樂）

新加坡男星許瑞奇以《好孩子》入圍今年金馬獎最佳男主角，他與導演王國燊今（9）日接受台灣媒體訪問，許瑞奇坦言當時並沒有對提名抱太大期望，所以對於得獎抱持隨緣態度，「入圍就很開心」。他昨日也出席映後座談，吸引大批影迷合影、簽名，讓他感到受寵若驚。

導演王國燊分享，當初看到許瑞奇在《你的世界我們懂》演出自閉症的精湛演技，便詢問他有沒有興趣飾演變裝皇后。由於電影靈感來自新加坡變裝皇后「阿真」，許瑞奇為此到秀場當起小跟班長達兩年，觀察並體會著阿真的一舉一動。導演王國燊表示：「我跟他說，如果你有抗拒和恐懼，我們就不拍。」時間久了，許瑞奇也越來越想嘗試，「想知道這角色的生命力是從哪來的」。

直到2024年時機成熟，《好孩子》終於確定開拍，許瑞奇當時把所有工作都推掉，整整三個月專注於訓練，他花了兩、三個禮拜學習穿高跟鞋走路，在老師指導下走秀、擺出最漂亮的pose，他笑說：「我那時很直男，只知道帥的角度，不知道怎麼漂亮。」為了展現角色的婀娜多姿，他從70公斤瘦到59公斤，每天只喝湯、喝水，吃幾顆雲吞，也不能健身、跑步，盡可能消去原本的手臂肌肉，他自嘲：「我之前滿發福，平常是肥肉。」

本身是大直男的許瑞奇，得學習變裝皇后的姿態和性格。（圖／小娛樂）

許瑞奇片中展現許多舞台造型，舞台畫面全部集中在兩天內拍完，當時光是底妝就要畫三個小時，他更要求自己一定要夠辣、夠漂亮。許瑞奇透露家人已經看過電影，都說長得很像小他兩歲的妹妹。被問到妹妹給出什麼評價？許瑞奇幽默表示：「當天之後就沒聊天了！」而對於他的表現，原型人物阿真則滿意笑說：「我下輩子投胎要長這樣。」

另一方面，台灣演員路斯明片中飾演許瑞奇的男友，展現穩重深情的一面。最後的重頭戲，兩人拍了六小時，且在沒有台詞的情況下即興發揮，許瑞奇哭了約十次，哭到虛脫。導演王國燊透露，其實劇本早在2021年就已經給路斯明看過，路斯明二話不說答應，開拍時也特地從美國加州飛到新加坡。導演也說，其實會找台灣演員的另一大原因，也是因為台灣同婚合法化，對同志來說是「可以選擇逃離的地方」，才有助於劇情發展。

導演王國燊一直都相信許瑞奇能撐起角色。（圖／小娛樂）

即將到來的金馬獎典禮，許瑞奇、導演王國燊屆時會向劇組請假來台。對於影帝對手，許瑞奇笑說有看過張孝全演的偶像劇；而他今年才與許光漢在新加坡短暫相見，但當時對方被許多人包圍，遺憾未能好好聊聊，最後僅打招呼，說「台灣見」。《好孩子》也將於12月5日在台上映。

許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后扮相。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導