許瑞奇花兩年化身妖豔皇后 角逐金馬影帝被讚「大黑馬」
新加坡男星許瑞奇今年憑藉感人電影《好孩子》問鼎第62屆金馬獎「最佳男主角」，他為了詮釋真實變裝皇后「阿真」的故事，提早兩年開始做角色功課。13日舉辦媒體試片，不少影評及媒體人被許瑞奇細膩真摯的演技逼哭，全場啜泣聲不斷，狂推：「金馬影帝大黑馬誕生！」
32歲的許瑞奇曾在電視劇《你的世界我們懂》中詮釋自閉症男孩，精湛演出令他首次入圍就一舉奪下紅星大獎2023最佳男主角，是繼李銘順之後，26年來最年輕的視帝，而《好孩子》導演王國燊正是看中他「演什麼像什麼」的特質，成功讓原本很鋼鐵直男的許瑞奇，搖身變成妖艷毒舌的變裝皇后「阿好」。
《好孩子》集結首度問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，及曾以《花路阿珠媽》獲金馬影后提名的洪慧芳共同主演，電影以細膩真摯的筆觸描繪親情、認同與自我和解，日前導演王國燊及許瑞奇、路斯明現身金馬影展映後座談，與觀眾面對面交流，分享原型人物「阿真」的真實故事與拍攝心路歷程。
導演王國燊表示，創作靈感來自與阿真的真實交流：「我在拍《男兒王》時認識阿真，她是那部電影的顧問。某天她在臉書上求救，說媽媽在廁所跌倒滿臉是血，我才知道她的母親罹患失智症。」導演進一步指出，後來阿真對他說：「像我這樣的人，應該是上天派來照顧我媽媽的。」這句話深深觸動了他，也成為創作《好孩子》的契機，「身為變裝皇后，阿真長期承受異樣眼光；而母親罹患失智後，同樣面對社會的不理解。那種被誤解與孤立的感覺，讓我覺得他們的故事必須被說出來。」
許瑞奇為了詮釋「阿好」這個角色，提前兩年便開始做《好孩子》的角色功課，他不僅成為阿真的臨時司機，陪她跑場與表演，還觀察她生活裡最真實的一面，「我需要先吸收她的能量，看她怎麼鎮場、怎麼面對觀眾，才能說服自己『我是最美的』。」
許瑞奇笑說，導演一開始也擔心他太「直男」撐不起這個角色，「但我知道只要信念足夠強，就能讓大家相信。」許瑞奇從一開始單純模仿肢體、說話與反應，到後來內化練就肌肉記憶，連心理狀態都調整到位，果然電影開頭第一場脫口秀戲，就讓導演信服不已。而路斯明則飾演阿好的男友兼最強後盾David，總是默默陪伴、不求回報的無私表現，也令觀眾暖在心頭印象深刻。
電影講述變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）為了照護罹患失智症的母親菊花嫂（洪慧芳 飾），暌違多年返家，卻在某次表演後忘了卸妝，被母親誤以為是小偷，情急之下，他謊稱是她的「女兒」，母親竟信以為真。這場意外的誤會讓兩人逐漸重建親情，也讓阿好重新擁抱愛與身份認同，展開一段關於療癒與救贖的動人旅程。
