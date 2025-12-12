許瑞奇金馬入圍作逼哭觀眾！《好孩子》片名藏巧思 他揭背後角色祕辛

記者王培驊／台北報導

《好孩子》片中台詞「政府不給，媽媽給」深深感動觀眾。（圖／甲上娛樂提供）

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題電影《好孩子》好評熱映中！改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，由《花路阿珠媽》洪慧芳搭檔新加坡視帝許瑞奇，演繹笑中帶淚的母子情，猝不及防的數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺，電影在金馬影展即掀起熱烈討論，上週於台灣上映後口碑一路狂飆，觀眾淚崩直呼「後勁超強」、「眼淚收不回來！」旺福主唱小民量身打造的主題曲〈好孩子〉更讓許多觀眾在燈亮之後仍哭著走出戲院。導演王國燊繼《男兒王》之後又一編導力作，除了片名設計上巧思滿滿，也透露了更多不為人知的「角色祕辛」。

廣告 廣告

許瑞奇(右)和洪慧芳在《好孩子》中演繹動人母子情。（圖／甲上娛樂提供）

《好孩子》不僅入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」、「最佳造型設計」，也獲選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡、香港、台灣皆締造高口碑，電影從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，被譽為「滿滿洋蔥的暖心神片」。

《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。（圖／甲上娛樂提供）

同名主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民創作，他透露曾經在金馬創投的活動跟王國燊導演聊得投緣，後來導演拍完《好孩子》後便邀他試看，小民直呼：「看完後非常感動，立馬有了靈感！因為劇情太有感覺，大概一兩個小時就完成了詞曲。印象最深刻的是，這首歌交出去之後，導演完全沒有任何修改，直接過關了！」小民更以自己作為孩子的視角，將歌曲獻給全天下辛苦的父母：「沒有一個孩子天生懂得當好孩子，但每個孩子，都是爸媽心目中的好孩子。」而他最有感的一句歌詞是：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」歌曲在片尾搭配許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最動人名場面，讓觀眾在片尾情緒再度潰堤。

洪慧芳在《好孩子》中演活失智症患者，猝不及防的數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺。（圖／甲上娛樂提供）

談起片名《好孩子》的由來，導演王國燊表示「好」字其實藏有巧思：「女＋子」象徵的是許瑞奇飾演的主角「阿好」以「女兒」身份重新與母親建立連結，也呼應性別認同與家庭期待，而片名中兩個比例偏大的「子」字代表家中的兩個兒子，象徵家族關係中被忽略的重量。許瑞奇也分享自己的解讀：「好孩子代表『第二次機會』。因為只有壞過，才知道怎麼成為真正的好孩子，也才知道如何珍惜父母。」

導演王國燊更透露《好孩子》的角色設定祕辛，「阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實都是原型人物『阿真』不同面向的投射。阿好是阿真自己，家強是他逃避責任的模樣，葛蕾斯是面對現實時不得不做的選擇，大衛則象徵他心底最想成為的那個人。」導演指出，《好孩子》這部電影的核心是「和解」──和自己和解、與家人和解，以及「如何回家」，「回家說難不難、說簡單也不簡單。只要選擇善良、選擇放過自己，那裡就是家。」

多位影評及名人皆直指本片最動人的力量，在於導演對每個角色的理解與同理，使故事超越議題本身，照見每個人心中脆弱又渴望被愛的地方，哭點、笑點、痛點一部電影全擊中。導演龔兆平盛讚：「非常感人！那句『政府不給，媽媽給』深深打動我。許瑞奇將角色的掙扎、壓力與無助表演得極好。」

影評馬欣特別點名洪慧芳的母親角色像野花一樣，在貧瘠的土地綻放鮮豔，「光是這位母親的人物塑造與演員的演出，就足以讓人去戲院看一次，是部好電影，然也是被低估的電影。」香功堂主則認為《好孩子》最迷人的是它的暖心、救贖與共情，「所有關於母女倆相處的日子，是這部片最燦爛最迷人的時刻，從他們的互動中，了解到性向不過是假議題，發自內心地接受彼此，幸福就會在不遠處。」



更多三立新聞網報導

專訪／《大濛》選角內幕曝！堅持柯煒林出演 陳玉勳：他是全劇最苦的人

專訪／方郁婷拍認屍戲「哭到停不下來」！全靠想像撐過去：很溫暖的回憶

專訪／柯煒林拍《大濛》壓力超大！讀劇本就泛淚 認了：怕搞壞台灣電影

向太揭「脾氣最大港星」！她曾掀桌拒談邀約 最後竟成知己：像要結拜

