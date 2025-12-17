許瑞奇飾變裝皇后遭父質疑 殺青仍想將角色留心裡

（中央社記者王心妤台北17日電）新加坡男星許瑞奇在電影「好孩子」中面對母親失智，現實則曾面對父親無法理解他為何要飾演變裝皇后，電影雖已殺青，但許瑞奇強調想永遠把此角色願意表達脆弱的堅強放在心裡。

許瑞奇接受中央社記者專訪談及飾演變裝皇后的心路歷程，他笑說，當演員不算搞叛逆，但父母曾反問他，新加坡沒有太多成功的演員，「你覺得會是那一兩個嗎？」他雖然沒有答案，仍對父母表示，希望能給他一點時間試看看。

這次要演出變裝皇后，許瑞奇坦言，父親初期並不太能理解，但他認為要開拓戲路，父親也不再反對。許瑞奇憑此問鼎金馬62最佳男主角，他笑說，入圍名單公布後，「爸爸說他想看這部電影，這是第一次主動說要看我演戲。」但他強調，能理解父母不夠支持，其實是對兒子的擔心，而這件事也是父母開始肯定他的轉捩點。

廣告 廣告

「好孩子」取材當地變裝皇后「阿真」人生故事，許瑞奇花了2年先認識變裝皇后，並跟在她們身邊學習日常大小事，最後3個月進入密集訓練，光是穿高跟鞋就練習近1個月，他笑說，那段時間不管做什麼都要考慮到漂不漂亮，身體和心理都覺得好累。

電影已殺青並上映，導演王國燊笑說，拍攝期間專心投入工作，並未注意到許瑞奇投入的有多深，回頭看當時的影片，「覺得滿好笑的，想說（許瑞奇）怎麼騷成這樣？」

至於現在是否已脫離角色，許瑞奇笑著說：「我不想脫離啊！我想把她留在心裡，我會守著這故事。」他期待將角色的脆弱和對生活的熱愛的心情，都放在心裡，「有時候別人會覺得你把脆弱放出來給大家看，可能會被看不起，但其實可以把它當成是一個你的能量、你的勇氣，她真的就是有這種能量，所以我想要把握在心裡。」

「好孩子」全台上映中。（編輯：李亨山）1141217