許瑞奇「大直男」變妖艷皇后搶金馬影帝 《好孩子》瘦11公斤脫胸罩喊：好涼快

【緯來新聞網】新加坡電影《好孩子》入圍本屆金馬獎2項大獎，男主角許瑞奇飾演變裝皇后，獲得今年金馬影帝提名，將與張孝全、張震等人一同角逐影帝榮耀。今（9日）他跟導演王國燊一同受訪，笑說：「入圍金馬真的是不敢相信。」直到4、5天後才開始有入圍的喜悅。這次電影在金馬影展播映，放映一結束觀眾不只感動到爆哭，還紛紛搶著跟他合照，讓他受寵若驚，直呼：「我沒有想到反應是這樣。」

《好孩子》導演王國燊（左）、男主角許瑞奇。（圖／許方正攝）

該片改編自新加坡知名變裝皇后阿真（Sammi Zhen）的真實人生故事，不過32歲許瑞奇戲外是個大直男，透露花了很多時間去學習「嬌媚」的姿勢，在還沒確定開拍前，他花了2年時間，只要有空就去找「阿真」，理解變裝皇后的世界。他笑說：「我真的不知道什麼是漂亮的姿勢，只知道帥的。」為了在電影露出小蠻腰，許瑞奇從70公斤瘦到59公斤，餓了就喝水、喝湯，頂多吃幾顆雲吞，只是身上肌肉還是很難不見。不過他表示，既然要演就要夠辣、夠漂亮，雖然一開始試衣服、穿胸罩的確尷尬，但戲服一上身就很投入，「看吧！讓大家隨便看吧。只是真的很熱！脫了很涼快。」至於「阿真」本人滿不滿意扮相？導演王國燊笑喊：「阿真很開心啊，說下輩子投胎也要長這樣。」



片中許瑞奇跟台灣男星路斯明有精彩對手戲，一場許瑞奇遭受巨大挫折，央求路斯明給安慰的關鍵戲分，一哭就是6小時，讓他直呼：「哭到快虛脫。」導演王國燊則表示，早在2021年就有傳劇本給路斯明看，「路斯明他就說好，開拍一定要約他，他還從加州飛來新加坡。」找台灣人的另一原因，也是因為台灣同婚合法化，對同志來說是「可以選擇逃離的地方」，有助於劇情發展。

許瑞奇以《好孩子》角逐金馬影帝。（圖／許方正攝）

許瑞奇為了演出演出《好孩子》變裝皇后，前後花了2年時間準備。（圖／甲上提供）

金馬頒獎典禮將在22日舉行，屆時許瑞奇、王國燊將會向劇組告假飛來台參加，被問到有沒有信心拿獎？許瑞奇表示隨緣，入圍已經很開心。至於他的對手，許瑞奇表示以前有看過張孝全演的台灣偶像劇，「以前會陪媽媽看，媽媽很喜歡。」而他今年才與許光漢在新加坡相見，可惜兩人未能好好聊聊，僅能簡單打個招呼。被問到想跟許光漢說些什麼，他笑回：「我想跟他說台灣見。」《好孩子》將於12月5日在台上映。

