許瑞奇《好孩子》卸妝瞬間太驚人 導演嚇壞「立刻拍下來」

許瑞奇（右）與洪慧芳在《好孩子》共同演繹一段揪心又溫暖的母子情。（甲上娛樂提供）

新加坡最年輕視帝許瑞奇憑藉主演催淚電影《好孩子》，首度入圍金馬影帝，片中他與《花路阿朱媽》入圍金馬影后的「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情，為《男兒王》導演王國燊最新執導力作，從性別認同、失智症照護，到家庭和解與自我接納，以極其真摯的筆觸打動海內外觀眾，先後入選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡上映後更締造亮眼口碑。

《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后阿真的生命故事，阿真參加金馬獎後續留台灣觀光並演出，也特地抽空出席昨（3日）晚台北特映會，談起照顧失智症母親的過程，並重現了當年深深打動導演王國燊的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」接著補充：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。

好孩子》故事原型人物阿真昨晚到戲院與台灣觀眾面對面交流。（甲上娛樂提供）

映後座談溫度爆棚，不少觀眾淚水未乾就起身鼓掌，阿真談起許瑞奇的演出滿懷感動，直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」，電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

飾演許瑞奇母親的洪慧芳，是新加坡公認的「國民媽媽」，首次詮釋失智症患者，為準備角色，她觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態，「失智者在他們的認知裡是正常的，差別只是他忘記的事情，別人還記得。所以演出時不能刻意詮釋，而是要自然，不著痕跡。」收斂與強大情感底蘊，讓電影母子線成為觀眾淚點所在。

片中母子線情節成為觀眾淚點所在。（甲上娛樂提供）

主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身創作，歌詞娓娓道出父母與孩子間深刻的情感：「我以為長大會變勇敢，不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」搭配許瑞奇在片尾卸下濃妝、露出最赤裸卻自信表情的畫面，成為許多觀眾難忘的名場面。導演透露，這場戲原本不在劇本中，是在現場看到許瑞奇卸妝時的瞬間，被他的眼神震住：「他舉手投足都是戲，那一刻的力量太強，我立刻拍了下來。」《好孩子》將於5日在台上映。

