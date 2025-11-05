許瑞奇《好孩子》扮「女兒」照料失智母問鼎金馬 「最懂被歧視的感覺」成創作緣起
榮獲第62屆金馬獎「最佳男主角」與「最佳造型設計」雙料提名的電影《好孩子》，確定將於12月5日全台上映。這部電影改編自新加坡知名變裝皇后阿真（SammiZhen）的真實人生故事，由曾以《男兒王》獲金馬入圍肯定的導演王國燊執導與編劇。
電影講述離家多年的變裝皇后阿好（許瑞奇飾），得知母親菊花嫂（洪慧芳飾）罹患失智症後決定返家照料。某晚，阿好表演結束後忘了卸妝，被母親誤認為陌生女子，情急之下他謊稱自己是母親的「女兒」，沒想到母親竟信以為真。
這場意外的誤會，讓兩人重新學習如何面對彼此，在一次次的互動中逐漸修補多年心結。這是一段關於愛、接納與和解的故事，阿好透過角色交換重新找到自己，也重新學會如何成為一個「好孩子」。
《好孩子》獲選為大阪亞洲電影節閉幕片及香港亞洲電影節「影迷別注單元」，導演王國燊與男主角許瑞奇日前旋風訪港出席電影節，許瑞奇建議：「《好孩子》很適合帶爸媽一起看，看完之後你們會重新思考『好孩子』的定義。很多話不必多說，電影會幫你說完，之後就好好孝順他們就可以了。」
變裝人生自1999年開啟
《好孩子》的靈感源於新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實人生。阿真的變裝人生自1999年開啟，他的故事多次登上媒體版面，成為多元文化的象徵人物。導演王國燊在2018年籌備《男兒王》時與阿真相識，深受他面對歧視與家庭困境的勇氣感動。
當得知阿真的母親罹患失智症後，阿真一句「也許照顧她這件事，本來就應該是我來做，因為我最懂被人歧視的感覺」深深觸動了導演，這句話也成為了《好孩子》的創作起點。
導演探討家與身份認同
導演王國燊分享：「《好孩子》的核心在於探討『家』這個深刻又難以捉摸的概念。家不僅是物理空間，更是記憶、愛與恨以及歸屬感的交匯點。」他希望這部電影能與觀眾產生共鳴，反思記憶如何塑造我們，並感受到愛的力量如何跨越障礙，即使在面對失去或歧視時，仍能找到不亢不卑的力量。電影將於將於12月5日上映。
