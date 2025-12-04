許瑞奇《好孩子》神演技惹哭全場 原型人物阿真現身大讚：給他1000分

催淚話題之作《好孩子》將於12月5日全台上映，3日在台北舉辦特映會，特別找來故事原型人物、真實變裝皇后「阿真」與台灣影迷面對面交流，不少觀眾淚水未乾就起身鼓掌。阿真談起許瑞奇的演出滿懷感動直說：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」不論是舞台魅力、卸妝後的脆弱，還是照顧母親的日常，都讓他覺得「彷彿看見了自己」。

《好孩子》用可愛幽默的方式描述變裝皇后阿好和他失智媽媽的奇幻生活之旅。（圖／甲上娛樂 提供）

《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后阿真的生命故事，找來新加坡最年輕視帝許瑞奇擔綱主演，並與「國民媽媽」洪慧芳共同演繹一段揪心又溫暖的母子情，從性別認同、失智症照護到家庭和解與自我接納。

阿真在特映會上談起照顧失智症母親的過程，並重現了當年深深打動導演王國燊的一段話：「也許就是上天派我這樣的人，來照顧這樣的媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」

《好孩子》原型人物阿真現身台北特映會，分享照顧失智症母親的過程。（圖／甲上娛樂 提供）

他接著補充說：「LGBT在新加坡不能結婚，也不能有孩子，我們沒有家庭負擔，也許反而最適合照顧自己的父母。」這句話深深觸動王國燊，成為《好孩子》的創作原點。電影在新加坡上映後，不少認識阿真的朋友都驚呼許瑞奇的演出「百分百還原」，阿真笑說：「不管是賣臭豆腐的大叔，還是認識我20年的朋友，都說他就是我本人！」

而這是洪慧芳第一次詮釋失智症患者，她為了準備角色，觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態。洪慧芳表示：「失智者在他們的認知裡是正常的，差別只是他忘記的事情，別人還記得。所以演出時不能刻意詮釋，而是要自然，不著痕跡。」她的收斂與強大情感底蘊，讓電影母子線成為觀眾淚點所在。

洪慧芳（右）第一次詮釋失智症患者，她為了準備角色，觀看大量紀錄片，觀察病患的細微神態。（圖／甲上娛樂 提供）

《好孩子》先後入選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，在新加坡上映後更締造亮眼口碑。導演瞿友寧分享：「男主角許瑞奇的變裝皇后的真與美，還有直來直往的真性情，不惺惺作態，不遮遮掩掩，反而是現今社會最可貴之處，什麼才是好孩子，深刻撞擊我的內心。」資深媒體人狄志為也淚推：「從眼眶泛紅到落淚，它是很真誠，沒有刻意煽情,卻打進你心裡。」

電影主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身創作，歌詞娓娓道出父母與孩子間深刻的情感：「我以為長大會變勇敢，不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」搭配許瑞奇在片尾卸下濃妝、露出最赤裸卻自信表情的畫面，成為許多觀眾難忘的名場面。導演王國燊透露，這場戲原本不在劇本中，是在現場看到許瑞奇卸妝時的瞬間，被他的眼神震住：「他舉手投足都是戲,那一刻的力量太強，我立刻拍了下來。」

