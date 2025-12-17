許瑞奇、王國燊「好孩子」專訪 (圖)

二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於今年12月大銀幕震撼全球，今天首支預告隆重線上曝光！金獎票房大導詹姆斯卡麥隆製作耗時長達超過20年的影史票房冠軍《阿凡達》系列，如今來到第三部曲，除了重返視覺效果依然震撼的潘朵拉星，也跟隨蘇里一家展開全新冒險！ 第三部曲《阿凡達：火與燼》更要帶大家進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，除了《阿凡達：水之道》新登場的納美礁人族—美卡伊納族，這次還會介紹兩支新的納美族群登場，帶來全新角色。另外本片格局也再度全面提升，精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面，都將更勝以往！ 這次的故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。繼上週首張前導海報驚豔亮相，首支預告也於昨晚全面線上曝光！除了一如以往震撼的震撼視覺效果，更有比起前作更加磅礴的場面、更加刺激緊張的橋段，以及更加扣人心弦的情節，拿下系列作又一年度票房冠軍指日可待。 本片由《鐵達尼號》及《阿凡達》系列金獎票房大導詹姆斯卡麥隆編導，原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗等人應聲歸隊，加上新陣容《冰與火之歌：權力遊戲》卓别林孫女奧娜卓别林。幕後班底也延續《阿凡達：水之道》陣容，包括金獎攝影師羅素卡本特、配樂家賽門弗蘭葛倫、美術設計師狄倫普羅契與班普羅克特，以及金獎服裝設計師黛博拉L.史考特等人。 上映日期：2025-12-17

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前