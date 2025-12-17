許瑞奇、王國燊「好孩子」專訪 (圖)

其他人也在看
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 19
女星獄中生小孩！18個月後「骨肉分離」命運多舛
女星獄中生小孩！18個月後「骨肉分離」命運多舛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
《長安二十四計》成毅冷血復仇爽度破表！口碑狂飆
成毅主演古裝劇《長安二十四計》以唐朝為背景，講述謝淮安家族遭滅門後潛伏十年復仇的故事，劇情充滿反轉又對應「三十六計」的各式計謀，加上成毅精湛演技和老戲骨們的加持，使該劇收視與口碑雙雙飆升，已超越同期播出的《狙擊蝴蝶》和《雙軌》，奪下收視冠軍！成毅今年還推出《天地劍心》、《赴山海》等作品，穩坐流量男神寶座。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
【韓劇週榜】《一吻爆炸》收視回升 張基龍悔婚闖香閨 與安恩真展開「超曖昧半同居」
最新一週（12/08～12/14）韓國電視劇收視率出爐，SBS《一吻爆炸》本週播出第10集，收視率來到 6.6%，較前一回上升了0.2%。儘管面對同時段強敵環伺，該劇憑藉著逐漸白熱化的劇情發展，成功留住觀眾目光，收視呈現微幅成長的趨勢，隨著劇情進入中後段，後續爆發力備受期待。太報 ・ 1 天前 ・ 2
舒淇素顏化身農婦！挨轟形象不搭 「他等待10年」沒動搖：是唯一人選
由「金馬影后」舒淇主演並擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在本週五（12/19）於台灣感動獻映。本片以新生兒離奇失蹤事件作為開端，展現母親在家庭與社會壓力下的掙扎，刻畫出女性在傳統束縛下尋回尊嚴的勇氣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
韓星崔江姬息影改當家政婦！48歲美魔女曝童顏凍齡術
「童顏女星」崔江姬攜手柳仁英、金志映共同主演的諜報喜劇《特務不受控》今（17）日起在中天娛樂台播出，該劇劇情輕鬆明快，也有許多緊張激烈的打鬥場面，3位主演飾演的3名特務大媽在作戰時配合無間，成功打擊壞人，讓人看得相當過癮，因此被稱為韓版「霹靂嬌娃」，其中崔江姬在劇中是動作戲擔當，她展現出不亞於武打演員的俐落身手，完全看不出這竟是她首次挑戰動作戲。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
【2025 SBS演技大賞】6對最佳韓劇CP名單出爐：張基龍&安恩真《一吻爆炸》PK韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》人氣大比拚！
2025進入最終倒數！韓國電視台在年末都會舉行演技大賞，SBS電視台也正式公開今年2025年的演技大賞最佳韓劇CP名單！包括李浚赫&韓志旼《我的完美秘書》、朴炯植&洪華妍《寶物島》、陸星材&苞娜《鬼宮》、崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me？》、朴持厚&夏唯俊《月亮在江邊流淌》、張基龍&安恩真《一吻爆炸》等韓劇CP卡司入圍，不曉得哪對CP組合是你的最愛呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
《狙擊蝴蝶》年下男周柯宇看不夠？化身男版灰姑娘 待播劇盤點
【文／徐瑞安】陳妍希與周柯宇主演甜寵陸劇《狙擊蝴蝶》，開播後以細膩情感與高甜劇情成為年末黑馬話題作，周柯宇化身年下小奶狗「李霧」，與陳妍希劇中上演差11歲的姐弟戀，看他一個人兵荒馬亂為年上姊姊岑矜（陳妍希 飾）心動，深情人設圈粉無數，也讓他知名度大開，隨著《狙擊蝴蝶》熱度持續延燒，周柯宇的待播作品也引發關注，本篇為你整理了周柯宇的三部必追待播劇。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
張家瑋寒流拍打戲 被旋轉摔地累癱：真的沒力氣了
拍攝當天正逢強烈寒流來襲，體感溫度僅剩個位數。原本張家瑋主動提出親自下場跳海，經現場武術指導與安全評估後，改由專業武術演員完成高風險動作；但岸上的激烈打鬥戲，張家瑋則堅持親自上陣。張家瑋透露，拍攝時冷到全身不斷發抖，但動作戲毫不手軟，張家瑋不僅要在混亂中...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 1
Netflix 承諾保留華納兄弟院線發行模式！但明年大片《納尼亞》續集僅在 IMAX 影院獨家28天放映
面對全球影業震盪，Netflix 近期以逾800億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的消息震撼全好萊塢。就在派拉蒙（Paramount）提出惡意競標、局勢更加撲朔迷離之際，Netflix 兩位共同執行長泰德薩蘭多斯 （Ted Sarandos）與格雷格彼特斯（Greg Peters）罕見公開回應市場疑慮，強調「華納兄弟電影的院線發行模式不會被破壞」。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yahoo十大熱門台劇｜《我們六個》揪心催淚、《回魂計》影后飆戲！探討社會議題話題滿滿
2025年即將步入尾聲，今年台劇熱潮不減，改編自真實社會案件的《我們六個》以黑馬之姿殺入觀眾視線，從劇情到演員演技都大獲好評，榮登Yahoo娛樂十大熱門台劇榜首；Netflix熱門影集《回魂計》、《童話故事下集》分別以暗黑的懸疑復仇、浪漫愛情過後的寫實婚姻瓶頸為主題，打動觀眾的心。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
張家瑋寒流中拚命演出！劇中臥底身份曝光 倒臥海岸生死未卜
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導民視8點檔《好運來》劇情全面引爆。由翁家明飾演的終極大反派「明志」，與張家瑋飾演的國際刑警臥底「喬安」終於正面對決，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
初孟軒認對邵雨薇心動！近距離接觸太緊張 唐綺陽首度為電影獻唱主題曲
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（17）日正式公開正式預告，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
《寶島西米樂 守護》盧彥澤曖昧互動 浪漫情節成街坊八卦
台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》盧彥澤飾演的「中和」在太太離家出走後，一人扛起照顧岳母與顧店重擔，洪淇飾演的「翠玉」見狀主動幫忙，兩人距離因而逐漸拉近。兩人劇中上演「吹眼睫毛」橋段，更被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首波評價出爐！口碑強到索尼確認拍第三部 席尼墨菲有望回歸！
睽違多年，經典喪屍驚悚系列再度回歸！由《糖果人》（Candyman）導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）執導、《28年毀滅倒數》系列編劇艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）操刀的《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple），在全球首波試映後社群評價解禁，口碑出乎意料地熱烈。不少觀眾形容這部新作「殘酷又詭異」、「一場對信仰與恐懼的血腥省思」，甚至有人直言：「這是2026年最瘋狂、最震撼的電影之一。」由於反應熱烈，索尼影業（Sony Pictures）也在上映前夕正式宣布——《28年毀滅倒數》系列第三部電影已確認開拍，並洽談奧斯卡影帝席尼墨菲（Cillian Murphy）回歸加盟！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
《富比士》評選2025年度K-pop偶像排行榜出爐！BTS冠軍讓人、G-Dragon跌出10名之外
每年年末除了各大演唱會舞台與頒獎典禮，當然也少不了年度回顧與排行榜，韓國《富比士》日前根據藝人的商業影響力、音樂串流成績、媒體曝光、社群聲量與品牌價值...等指標，評選出「2025 最佳 K-pop 偶像 Top 30」，以往榜單常勝軍 BTS 今年跌到第 10 名，巡演一場接一場開的 G-Dragon 更跌出了十名之外，一起來看看你愛的偶像有沒有入榜。bella儂儂 ・ 10 小時前 ・ 1
《狙擊蝴蝶》迎大結局！陳妍希、周柯宇互動曖昧粉絲嗨翻
女星陳妍希與周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近日迎來大結局，兩人的微博互動也成為劇迷關注焦點。劇集收官當天，15日陳妍希率先在微博發文寫下「李霧，禮物」，並標記周柯宇，搭配劇中兩人頭頂吻的畫面，簡短一句話卻充滿巧思，引發不少粉絲討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
阿凡達：火與燼 (柔伊莎達娜向台灣粉絲揭曉最新片段) | 電影預告
二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於今年12月大銀幕震撼全球，今天首支預告隆重線上曝光！金獎票房大導詹姆斯卡麥隆製作耗時長達超過20年的影史票房冠軍《阿凡達》系列，如今來到第三部曲，除了重返視覺效果依然震撼的潘朵拉星，也跟隨蘇里一家展開全新冒險！ 第三部曲《阿凡達：火與燼》更要帶大家進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，除了《阿凡達：水之道》新登場的納美礁人族—美卡伊納族，這次還會介紹兩支新的納美族群登場，帶來全新角色。另外本片格局也再度全面提升，精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面，都將更勝以往！ 這次的故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。繼上週首張前導海報驚豔亮相，首支預告也於昨晚全面線上曝光！除了一如以往震撼的震撼視覺效果，更有比起前作更加磅礴的場面、更加刺激緊張的橋段，以及更加扣人心弦的情節，拿下系列作又一年度票房冠軍指日可待。 本片由《鐵達尼號》及《阿凡達》系列金獎票房大導詹姆斯卡麥隆編導，原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗等人應聲歸隊，加上新陣容《冰與火之歌：權力遊戲》卓别林孫女奧娜卓别林。幕後班底也延續《阿凡達：水之道》陣容，包括金獎攝影師羅素卡本特、配樂家賽門弗蘭葛倫、美術設計師狄倫普羅契與班普羅克特，以及金獎服裝設計師黛博拉L.史考特等人。 上映日期：2025-12-17Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳將回歸《飢餓遊戲》前傳！喬許哈契森透露電影爆紅後他反而沒戲拍！
主演反烏托邦電影《飢餓遊戲》走紅的喬許・哈契森（Josh Hutcherson），近日罕見談起自己在巔峰過後經歷的低潮。主演像《飢餓遊戲》這樣全球大火的IP，眾人都認為他肯定也擠進票房明星之列，他一度以為自己的演員生涯被掛上「保證」，但事實是，有好長一段時間，他不是沒有演出邀約，就是試鏡被刷掉。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話