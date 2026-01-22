許甫參選松信議員 恐瓜分藍營選票！秦慧珠警告蔣萬安1件事

許甫宣布參選台北市松山信義區議員，恐將分走藍營選票。（翻攝自許甫臉書）

台灣民眾黨布局2026地方選戰，許甫辭黨副祕書長跳下去參選台北市松信區議員，讓在地藍營議員擔心可能會影響到國民黨的席次，秦慧珠喊話台北市長蔣萬安，之後若要幫忙站台務必謹慎。

王鴻薇、徐巧芯跑去當立委 藍營松信區缺2席

台北市第三選區（松山區、信義區）原本是藍大於綠，2022選舉結果有5藍4綠，其中議長戴錫欽也是該區議員。但在王鴻薇、徐巧芯先後轉換跑道、進入中央當立委後，國民黨剩下3席；綠營部分原本占有4個席次，但議員許家蓓2024年在任內病逝，也因此產生空缺。

若以上屆的5藍4綠來看，國民黨將有2席的空缺讓新人競爭，但在民眾黨許甫宣布參選後，情勢似乎有所變化。

秦慧珠估許甫「比楊寶禎強」 恐瓜分選票讓藍營少1席

松信區國民黨議員秦慧珠今（22日）表示，許甫有一定知名度，又是前民眾黨副祕書長，老婆又是民眾黨立法院黨團主任陳智菡，2人相加的效益確實比上次參選的楊寶禎來得強，現在又要藍白合，民眾黨多少將搶到國民黨的選票。

秦慧珠指出，現在國民黨內已經有3名新人在跑，前發言人楊智伃也在拜會里長，而民進黨透過支持者配票，長期保有4席，評估這次應也會維持同樣的席次，如此一來如果國民黨提名5席，又有民眾黨1席來爭，恐將造成藍營的人落馬。

秦慧珠擔心藍營選票恐遭民眾黨瓜分，盼蔣萬安站台要謹慎。（翻攝自秦慧珠臉書）

蔣萬安當小雞幫民眾黨輔選？ 她憂藍營恐無法單獨過半

她更提到，目前民眾黨在台北市議員提名2席，如果原本的4席也順利連任，將造成國民黨席次減少，不只無法單獨過半，副議長的位子恐怕也會讓出，議長將來被綁手綁腳。秦慧珠呼籲蔣萬安，之後在幫民眾黨參選人站台時必須極度謹慎，不要因為一時的合作動搖了黨內的根基。

該區「5連霸」的民進黨市議員許淑華也說，綠營支持者有配票習慣，在許家蓓過世後綠營仍保有4席的實力，因此許甫的參選對他們衝擊比較小，尤其是國民黨，在民眾黨沒有提市長候選人的情況下，若蔣萬安幫許甫站台當母雞，將讓藍營支持者混淆、轉向支持民眾黨候選人，國民黨要在強敵環伺的情況下在松信區守住5席的難度極高，未來市議會若三黨不過半，對國民黨議事整合也是一大考驗。

