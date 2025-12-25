許甫參選稀釋泛藍選票？ 李明璇：是「隊友」不是「對手」

台北市 / 綜合報導

2026的 縣市 議員選戰，三黨初選名單尚未出爐，但台北市松信選區新人輩出，民進黨有新人郭凡和前市議員呂瀅瀅回鍋角逐，國民黨則是包括楊智伃、李明璇、滿志剛、李煥中都已表態有意競爭，民眾黨的許甫也已經在23日辭去黨職，今(25)日上午更連跑三場行程搶曝光度，而對於許甫參選是否可能稀釋藍營票倉，李明璇則指出，藍白現在是隊友不是對手。

前民眾黨副祕書長許甫23日晚間宣布辭去黨職，投入北市松山信義區議員選戰，今日就連跑三個行程積極搶曝光度，台北市議員擬參選人(眾)許甫說：「如果徐巧芯委員覺得說，在藍白的共識之下，願意來一起幫忙加油努力，我都是非常歡迎，而且非常非常高興。」喊話期待藍營母雞幫忙加持。

攤開松信地區9個席次當中，扣除選上立委的國民黨王鴻薇和徐巧芯和因病逝世的民進黨許家蓓，空出三席，但目前已經鬆口有意競爭的人選，除了民眾黨許甫還有國民黨前發言人李明璇和楊智伃，青工會總會長滿志剛以及富錦里里長李煥中，民進黨則有新人郭凡和前議員呂瀅瀅回鍋參選。

儘管各黨內部初選尚未出爐，但在新人爆炸的情況之下，藍白票倉是否可能被對方稀釋，台北市議員擬參選人(國)楊智伃說：「大家就是各自努力，我自己也會拿出100%的自信還有戰鬥力。」台北市議員擬參選人(國)李明璇說：「我想對我來說，(許甫)不是對手，是隊友，現在國民黨跟民眾黨是同一個陣營。」

國民黨喊話藍白齊心搶下松信六席，綠營小雞則是積極走進大街小巷掃街拜票，更合體現任立委母雞掛起看板要力拚初選過關，台北市議員擬參選人(民)呂瀅瀅說：「我們有現任的優勢，我也沒有新人的加權，在這種情況之下，我要比任何人更認真地，更努力地，來爭取選民的支持。」松信選區初選爆炸，藍綠白三黨新人持續各自努力。

