許甫請辭民眾黨副祕書長 爭取北市松山信義議員提名

民眾黨副祕書長許甫23日宣布請辭，並爭取民眾黨提名參選北市三選區（松山信義）市議員。（摘自許甫臉書）

民眾黨備戰2026九合一選舉，根據去年黨代表大會通過決議，民眾黨有意想選舉者，不得擔任中央黨部一級主管、地方黨部主委等身份，必須於當選日前一年請辭職務，因此民眾黨中央黨部將有6人陸續離開職務。民眾黨副祕書長許甫23日表態，請辭副祕書長職務，並將爭取台北市三選區（松山、信義）議員提名。

許甫23日晚間於臉書發文表示，有些朋友是從新聞台播報時期認識，有些朋友則是在這幾年的政黨攻防中看見他，「老實說當初的確是誤打誤撞，一頭闖進了政治界，沒想到這一待就將近4年」。

許甫提及，在民眾黨日子並非總是光鮮亮麗，第一個月像是瞎子摸象，滿3個月時甚至萌生去意，想著是不是該打掉重練、當個逃兵？就是在這樣的矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴，從2022 年春天一路走過2023、2024年，來到2025 年的歲末，「這一次終於要跟在中央黨部的夥伴們，鄭重地告別了」。

許甫指出，這趟奇幻冒險旅程走得比他預想的更久、更遠，獲得的也比想像中更珍貴、更刻骨銘心，回望這四年是一場高強度的政治洗禮，有幸跟隨前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌身影後學習，近距離看見何謂堅持與承擔；也曾歷經3位秘書長並肩共事，看著中央黨部從一個 20 人左右的小家庭，一路茁壯成百餘人的戰鬥團隊，一起扛過2022 年九合一地方選舉的遍地烽火，也打過 2024 年那場以小博大的總統戰役。

許甫強調，自己始終沒忘記如何在第一線跟支持者站在一起，包括巡迴全台「廟口開講」、「人民要當家」，以及打過反罷免的行動戰，也為能源正義在核三延役上衝鋒陷陣，而最令人痛心也最激昂的，莫過於那段抗議司法不公的日子，「當柯文哲遭受司法不當關押，我們沒有倒下。」包括去年9月在濟南路怒吼放人、今年111要賴清德政府出來「釘孤枝」。

許甫也透露，自己腦海中最無法抹滅的畫面，定格在2024年1月12日，當天潮水般的人潮湧進凱道，不分男女老幼，大家的眼神是如此殷切，相信台灣的未來即將改變，「義無反顧拚一次」不再只是口號，那晚凱道上巨大的白色大五芒星，是大家共同創造的奇蹟，也是埋在心底永遠的火種。

許甫稱，帶著這些回憶與歷練，自己與夥伴們要肩負起新任務，走向下一個戰場，「這不是離開，而是紮根。」身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付，「在此向大家報告，我將爭取台北市松山區、信義區的議員提名。」他在中央看見國家體制問題，未來希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事來解決。

最後，許甫喊話，希望讓大家相信，「理性、務實、科學」不只是高空的口號，可以落實在生活的每一天，可以是讓路更平、燈更亮、生活更安心的具體行動。

