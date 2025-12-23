許甫請辭黨職備戰選議員 3藍3綠夾擊拚「成為松山信義的喉舌」

許甫宣布爭取台北市松山區、信義區的議員提名。（翻攝自許甫臉書）

民眾黨積極布局2026地方大選，副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等6名一級主管，依照黨內規定請辭黨務投入選舉。許甫今（23日）在臉書發文向中央黨部的夥伴告別：「未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生。」形同宣告角逐台北市松信區議員，為該選區3藍3綠的政治版圖埋下變數。

許甫提到從新聞台播報，誤打誤撞闖進了政治界，近4年的時間並非總是光鮮亮麗，剛滿3個月時甚至萌生去意，在矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴走到現在，接下來要肩負起新任務，爭取台北市松山區、信義區的議員提名，「這是身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付」。

許甫表示，過去4年他在中央看見國家體制的問題，未來希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事解決，盼望將，「理性、務實、科學」落實在生活的每一天，喊話：「過去，我在中央黨部為黨宣傳；未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生。」

許甫在反罷免過程主責台北松信區，這區為台北市第三選區，共6位議員，藍綠版圖平分秋色，分別是民進黨籍張文潔、許淑華、洪健益及國民黨籍秦慧珠、戴錫欽、詹為元。民眾黨在台北市6個選區僅第三選區（松山、信義區）、第五選區（中正、萬華區）沒有民眾黨籍議員。





