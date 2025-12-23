許甫辭民眾黨副秘「空降這區」選議員！長文發聲了

政治中心／徐詩詠報導



隨著選舉時間靠近，民眾黨為了避免泡沫化，將2026地方選舉視為關鍵戰役，多位黨中央一級主管先前也分別請辭備戰。對此，前民眾黨副秘書長許甫今（23）日稍早在臉書撰文，除了透露自己即將參選議員外，更長文分享4年從政的心路歷程。





許甫在臉書指出，當初的確是誤打誤撞，一頭闖進了政治界，沒想到這一待，就將近4年。在台灣民眾黨的日子，並非總是光鮮亮麗。第一個月像是瞎子摸象，滿三個月時甚至萌生去意，想著是不是該打掉重練、當個逃兵？就是在這樣的矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴，從2022年的春天，一路走過2023、2024，來到了2025年的歲末。文中他也回顧自己看見民眾黨的成長過程，如今辭去黨職，他不諱言這趟奇幻冒險旅程，走得比預想的更久、更遠，獲得的也比想像中更珍貴、更刻骨銘心。



許府將投入北市選舉挑戰松信區市議員。（圖／民視新聞資料照）對於自己未來規劃，許甫表示自己要肩負起新任務，走向下一個戰場。他認為這是身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付。最後他表態：「在我將爭取台北市松山區、信義區的議員提名；過去，我在中央黨部為黨宣傳；未來，請幫助我成為松山信義的喉舌。」





