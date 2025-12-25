許甫、吳怡萱參選北市議員 起跑

民眾黨前副祕書長許甫及前發言人吳怡萱24日宣布辭去黨職，正式投入北市松山、信義和中正、萬華議員選戰，2人25日除一同接受廣播專訪，強調會努力爭取民眾支持。許甫指出，議員是多席次選舉，松信空出3席將是非常競爭的選區，他強調，還是要靠個人特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己；吳怡萱表示，會找出民眾黨支持者一起努力前行。

松山、信義應選9席議員，國民黨王鴻薇、徐巧芯任內當選立委；民進黨議員許家蓓病逝，目前有多達3席缺額，也因此吸引不少新人搶進，可以說是兵家必爭之地。其中，國民黨有前發言人李明璇、楊智伃及議員助理滿志剛等人有意爭取，民進黨則有北市花卉公司前副董事長呂瀅瀅、議員助理郭凡等人欲參選。

許甫昨接受廣播節目專訪時表示，議員是多席次選舉，目前松信有3席空缺是非常競爭的選區，因此他還是要靠個人特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己。他也引用藝人金城武的廣告詞「外界愈亂心愈靜」向選民喊話，先做好自己，再穩穩地一步一步往前進。

中正、萬華區因民進黨吳沛憶成功轉戰立委，出現1席議員缺額。目前國民黨有退役中將張延廷有意參選，民進黨則有前媒體人馬郁雯和康家瑋、張銘祐，此外，應佳妤也可能接棒母親、議員應曉薇競選。

吳怡萱說，中正、萬華選情也是競爭激烈，她必須把曾投給民眾黨政黨票的支持者全找出來。只要願意支持、跟她一起努力前行，她會有很強大後盾，不用擔心接下來的挑戰。

吳怡萱也將矛頭對準國民黨議員鍾小平，直言「我會跟他拚到底」，因為鍾對民眾黨前主席柯文哲的誣衊，她會一直記在心裡。