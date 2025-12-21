許甫、吳怡萱等6幹部辭黨職備戰 黃國昌曝正式請辭時間

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2026選戰各陣營積極佈局，民眾黨參選規定，黨幹部須辭黨職才能投入選戰，傳出至少6名一級主管請辭備戰，包含副秘書長許甫、社會發展部主任張清俊、新聞部主任吳怡萱等，今（21日）民眾黨主席黃國昌下午出席活動證實，要投入選舉的一級主管，預計12月24日前請辭。

民眾黨去年黨代表大會決議，若有意參選2026選舉，不得擔任中央黨部一級主管及地方黨部主委，須在當選日前一年前請辭，目前至少6名幹部有意投入選戰，包含副祕書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、祕書行政部副主任蔡君婷、社會發展部主任張清俊、社會發展部副主任林志學等。

據了解，6名幹部預計於24日依規定正式請辭備戰，也傳出黃國昌在內部宣告，所有黨工明年都要到第一線輔選，黨中央僅保留最低運作的人力；另黨內也達共識，能戰的都去戰，許甫料將投入台北市松信選區、吳怡萱則續拚中正萬華選區、林子宇挑戰新北板橋、張清俊則轉戰桃園中壢等。

黃國昌今（21日）下午出席公民論壇受訪時證實，黨內一級主管若要投入選舉，12月24日前要請辭，他表示，台灣民眾黨是一個有制度的政黨，要投入選舉的人都會依照黨的制度請辭。





