許睿慈不爭取連任 持續公共服務

民進黨基隆市黨部第21屆議員應提名員額共計15席。至於中正區許睿慈議員尚未登記一事，她亦做了說明表示，不因角色不同而沉默，公共服務，是一條長路，她仍在路上。

民進黨基隆市黨部市議員登記提名名額如：中正區2名（含一席單一性別保障）、信義區2名（含一席單一性別保障）、仁愛區2名（含一席單一性別保障）、中山區2名（含一席單一性別保障）、安樂區3名（含一席單一性別保障）、暖暖區1名、七堵區2名（含一席單一性別保障）、山地原住民1名、平地原住民0名（配合市長候選人策略運作）。

目前已登記參選的各區登記參選人：仁愛區：鄭文婷（現任）。信義區：陳軍佐（現任）。陳宜（現任）。中正區：無。中山區：施偉政（現任）、吳巧瀅（新人）。安樂區：張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人）。暖暖區：朱書昕（新人）。七堵區：曾怡芳（現任）。山地原住民：無。總計12人登記。

許睿慈表示，她不會向黨內制度挑戰，不如傳聞，沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。

許睿慈向大家聲明指出：我將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，我都會以不同的身份，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變：為大家努力，為城市盡責。公共服務，不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任。她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任。