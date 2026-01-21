許石音樂圖書館《從古典到爵士》音樂系列講座 免樂理也能聽懂經典





臺南市立圖書館許石音樂圖書館主辦的《從古典到爵士》音樂系列講座，集結古典與爵士領域的重量級音樂工作者，自1月起於黑盒子劇場登場，帶領市民展開一場橫跨時代的音樂之旅。

系列首場已於1月11日揭開序幕，特別邀請古典音樂電台主持人周靖庭擔任主講。講座以「聆賞」作為切入點，引導觀眾跳脫艱澀枯燥的樂理框架，透過實際聆聽作品，以更直覺的方式重新想像三百年前巴洛克音樂的結構之美與藝術精神。現場互動熱烈，聽眾反應踴躍，首場活動圓滿成功，為系列講座揭開精彩序幕。

《從古典到爵士》音樂系列講座於2026年上半年每月舉辦一場，內容橫跨巴洛克、古典、浪漫至爵士音樂，引領民眾從嚴謹的古典樂語彙，一路漫遊至當代自由奔放的爵士樂靈魂。南市圖表示，2月1日（日）將邀請超人氣音樂推廣 YouTube 頻道「音樂家的無聊人生」主創者許崴（海牛老師）登場，透過現場鋼琴演奏與深入淺出的解說，剖析巴赫、莫札特與貝多芬如何將音樂從「神性的秩序」轉化為「人性的掙扎」。

3月份起，系列講座回到臺南在地講師與藝文團隊陣容。3月14日（六）邀請台南社區大學講師李宸逵，引導民眾走進白遼士《幻想交響曲》的音樂世界，理解浪漫主義如何藉由音樂表現個人情感、想像與自我追尋。4月至6月則由深耕臺南多年的狗屎運爵士大樂團團長曾己銓領銜，介紹爵士樂的即興精神與聆聽樂趣，帶領民眾逐步認識爵士音樂的多元風貌。

其中，5月9日（六）也邀請台北愛樂電台《台北爵士夜》節目首任主持人黎時潮，6月13日（六）則邀請臺南爵士嘉年華共同發起人潘為與曾己銓一同分享，帶領參與者一探爵士樂背後的文化脈絡與歷史背景。

臺南市立圖書館館長楊馥菱表示，許石音樂圖書館典藏豐富，涵蓋音樂圖書、黑膠唱片、CD 及 DVD 等多元視聽資料，並長期舉辦音樂工作坊、講座及電影欣賞活動，已成為全臺藝文愛好者重要的交流據點。本次音樂系列講座邀請不同音樂工作者帶路，期盼引領更多民眾認識音樂在各時期的多元樣貌，同時親近許石音樂圖書館的特色館藏。

講座採線上報名，凡完成報名並準時簽到出席者，每場次皆可獲得精美紀念品一份，數量有限，送完為止。更多活動資訊請至臺南市立圖書館官網或許石音樂圖書館 Facebook 粉絲專頁查詢。

