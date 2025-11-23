許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（1） (圖)

其他人也在看
陳振龍最滿意作品 嘉義市史蹟資料館模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作嘉義市史蹟資料館模型，這是他自認最難卻也最滿意的作品。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵基隆站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵基隆站模型。中央社 ・ 4 小時前
彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化縣 / 綜合報導 彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過追查，原來是縣府地政單位，在進行地籍圖的航空測量作業，因為是第一次委外辦理，沒有知會其他公務單位，雖然作業時間只有一天，就馬上撤除，但還是造成民眾的困擾，相關疏失，縣府承諾會檢討改進。馬路路邊出現綠色底圖正方形圖案，邊框是白色，裡面有6個向心狀的紅色三角形，是交通標線施工標記，還是有其他的意思，民眾有看沒有懂，民眾說：「不知道什麼意思啊，像核災這樣，要戰爭了，看了好可怕。」奇特的帆布標示圖案，就在彰化市中華路開化寺的前面，還不只有這裡，100公尺外三角公園的圓環路口，也可以看到，民眾說：「市區都有，不曉得是不是那個炸彈落地的地方，有可能那邊要設計什麼東西吧。」網路上沒有相關消息，現場也沒有任何說明告示，市長也是一頭霧水，今（22）日上午他親自到場關切，彰化市長林世賢說：「原來是地政單位，在做航照測量標記的地方。」地上的帆布圖案已經撤除，現場還看得到噴漆編號的字樣，原來是為了拍照臨時作的標記，但公路局強調，如果民眾沒有經過申請，就在省道公路被放上奇特的圖案，影響交通安全，依法可以開罰，公路局彰化工務段段長廖志彬說：「公路設施上，不能擅自改變與使用，違反這個規定，其實是有罰責。」到底是誰放置這些測量標記的圖案，原來是縣府地政處，委外辦理測量的作業，主要是進行都市計畫，地形圖的套疊增加地籍圖的精確度，作業時間只有昨（21）日這一天，當天測量完成就馬上撤除，沒有任何監視蒐集個資或治安的用途。彰化地政事務所主任陳易宏說：「這個是比較新的作業方式，我們也第一次來委外，爾後我們會來加強事先的溝通，來避免造成民眾的疑慮跟困擾。」三角形的神 祕 標示，只有快閃彰化一天，縣府強調，測量作業對於後續公共工程的治理都很有幫助，但事前沒有做好跨單位的知會，相關缺失會檢討改進。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及 觀眾票選最佳影片 ，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮，感嘆「金馬是全世界最難猜的獎」，也坦言希望拿獎後對票房有幫助。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行...CTWANT ・ 4 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 1 天前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言自由時報 ・ 4 小時前
金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態
金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
租屋市場亂象頻傳！「租霸」肆虐 修法讓惡意房客提前下車
「租霸下車條款」修法有望！內政部提出租賃專法修正草案，增訂房東可在租客惡意欠租、妨礙安寧或從事非法活動時提前終止租約。此舉正是因應近年租屋糾紛頻傳，許多房東慘遭「租霸」毀屋，甚至造成高達20萬元的鉅額損失。依照現有法條，房東驅逐問題租客須等候冗長法律程序，往往導致雙重損失。而隨著租賃住宅服務業者在3年內暴增803家，凸顯了完善租屋法規的迫切性！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前