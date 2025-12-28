許純美驚人通告費曝光 趙正平昔「喝嗨失控」竟拿折疊椅砸梁赫群
藝人趙正平近日參與《綜藝OK啦》暢聊「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」主題，認為應該很少藝人的通告費能比他高：「收視率在哪，酬勞就在哪，我如果狀況不好的話，也不會一路到現在15年，我創造多少高收視率啊，我肯定是第一，這還用講嗎？」他也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家，而且他有什麼才藝？他就是熟背他的三字經而已，後製還要幫他消音，增加製作單位的麻煩。」
梁赫群還抖出趙正平曾在錄影時酒醉失控：「以前大家覺得趙哥不夠High時，會給他一小杯威士忌，結果誰知道他後來越喝越大，喝到最後事情發生，他拿折疊椅砸主持人！」
趙正平一聽急忙反駁：「你們相信梁赫群的鬼話嗎？」梁赫群則氣憤地接著說：「當然相信啊！因為那個主持人就是我！後來製作單位就不敢再給他喝，而且我們跟美食節目共用一個棚，阿基師做菜的料理米酒也是他喝的。」
一旁的蘿莉塔也幫忙作證：「上次我跟趙哥去錄節目，下一場是美食主題，我就看到趙哥去拿米酒開始灌，還說『喝一點沒關係，做菜用兩滴而已』。」趙正平聽了心虛表示：「因為那個品牌的米酒我沒有喝過，想喝喝看它跟一般的米酒差在哪。」
蘿莉塔覺得自己的通告費應該也不低：「我每次都被要求要罵很兇，講完粉絲團被灌爆，我也不會說是製作單位給的，總之只要有收視率我都可以。」被問到誰的通告費比她高會介意時，蘿莉塔直接點名嘻小瓜「除了穿女裝也沒別的」，嘻小瓜聽了很不是滋味：「妳也只是吵而已，沒有別的。」蘿莉塔繼續反擊：「我雖然吵，但我還是跟你平起平坐在這邊，你賣力成這樣，還不是跟我差不多？」
見兩人吵得不可開交，梁赫群便以製作人的角度提出分析：「他們通告費應該差不多，有些人很有效果但通告費比較低，節目就會常常發他，以彌補金錢方面的不足，久而久之他就變成固定班底。」但嘻小瓜聽完卻更想哭：「所以我是真的很便宜嗎？因為我很常來這裡錄影。」
