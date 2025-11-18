許紹雄出殯 佘詩曼哭腫雙眼送別：老豆千古、永遠懷念

香港資深演員許紹雄。（圖／翻攝自許紹雄 微博）

香港資深演員許紹雄於10月28日因腎臟癌引發多重器官衰竭離世，享壽76歲，震撼演藝圈。家屬隨後於昨（17）日在大圍寶福紀念館舉行告別式，開放一小時讓公眾悼念；今日再舉行僅限親友參加的大殮儀式。靈堂中央擺放著他的遺照，兩側滿是圈內好友致送的花圈，令人鼻酸。

根據港媒報導，18日早上，許紹雄大殮儀式以佛教禮儀進行。許紹雄遺孀龍嬿而與女兒許惠菁一早到場處理細節，神情哀戚。許紹雄在TVB任職多年，一生累積深厚人緣，不少合作多年的藝人都親自到場送別，包括歐陽震華、苗僑偉、關禮傑、羅樂林、麥長青、陳敏之、高海寧、余安安、鮑起靜夫婦等。

儀式在中午前結束，由杜燕歌、歐陽震華、苗僑偉、阮兆祥、羅樂林等摯友共同扶靈。許惠菁緊抱亡父遺照走出靈堂，身旁親友一路陪伴，場面哀傷。隨後，一行人搭乘巴士前往富山火葬場進行火化。而與他情同家人的佘詩曼也現身，她雙眼泛紅、全程緊跟家屬身旁，可見心情受影響甚深，佘詩曼花圈上則寫著「老豆千古永遠懷念(「老豆」是粵語中對父親的稱呼)」。

火化儀式後，遺孀龍嬿而在兒子與親友的攙扶下依習俗跨過火盆，再登車離去。許紹雄在演藝圈向來以友善、敬業著稱，此次追悼會可見眾多資深與中生代藝人到場致意，足見他的人緣深厚。

