許紹雄早預言不久於人世 最後身影曝光勸：別虛度光陰
香港「金牌綠葉」男星許紹雄上月28日因腎臟癌引發多重器官衰竭離世，享壽76歲，他生前人緣好，不少藝人都湧到醫院見他最後一面，而他過去也喜歡玩社群網站，最後發文是在10月10日，他曬出影片勸網友不要虛度人生，時間對每個人都很公平，要努力生活，似乎早知不久於人世。
許紹雄上月10日在小紅書發影片，說這個世界看似不公平，但時間是最公平的，如果整天不讀書、又不運動、不節制消費、沒有目標喜好期望，生活不可能自己變好，不如多花力氣念書、賺錢，少去思考無法改變的事情，努力不是為了得到更多，而是讓自己有更多選擇。
許紹雄說，努力的意義，就是當好運降臨到你頭上時，你會覺得自己值得擁有，而不是覺得平白無故，接受的很心虛，勉勵大家當努力的人，直到自己發光發熱的時候，可以對自己努力帶來的價值毫不愧疚。見此，粉絲說：「感謝許叔！安好」、「多謝你曾經給大家的歡樂，你的說話深入我心，一路好走」、「聽君一席話，勝讀十年書，生活不會自己變好的」、「學到了，一路走好」。
許紹雄暱稱「Benz雄」，演藝圈後輩稱呼他「Benz哥」，曾憑《使徒行者》「覃歡喜」一角獲得萬千星輝頒獎典禮2014「最受歡迎電視男角色」，經典作品還有電影《新紮師妹系列》、《暗戰系列》。本月4日是他的冥誕，女兒許惠菁發文說「爸爸……今天是你的生日（冥誕）。這幾天總覺得不真實，但願你此刻已自由自在，安心前往該去的地方」，並感謝眾人關心，會保留父親所有的社群網站，讓想念他的粉絲隨時可以回來看看。而家屬將於本月17日於大圍寶福紀念館設置許紹雄的靈堂，隔日出殯火化，結束他帶給人帶給人歡喜、正面能量的一生。
