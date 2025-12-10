許紹雄病情惡化「2天就過世」！遺孀痛心「像被掏空」：來不及留遺言

香港資深演員許紹雄於10月28日因病辭世，享年76歲。許家近日返回新加坡處理後事，遺孀龍嬿而透露丈夫離世前的最後狀況，表示許紹雄在住院期間精神一直不錯，中秋節還與家人共進晚餐，毫無病危徵兆。她坦言未曾料到病情會急轉直下，「他根本沒有想到自己會走得那麼快。」因此完全沒有留下遺言，從病情惡化到離世僅短短兩天，她就像整個人像被掏空。

腎癌手術後一度恢復良好 癌細胞擴散引發多器官衰竭

龍嬿而表示許紹雄去年9月被診斷為腎癌，並立即接受手術，術後恢復良好，定期覆診無異狀，今年10月中旬，許紹雄因為身體不適入院檢查，卻發現癌細胞已擴散至肺部，加上細菌感染，最終引發多重器官衰竭，在許紹雄彌留期間，上十位圈中好友趕赴醫院見最後一面，有人甚至守到深夜，足見許紹雄生前人緣深厚。

許紹雄和妻女的感情深厚。翻攝IG@benz_hui

追思會內容遭外洩 遺孀痛斥錢翰群「傷我很深」

龍嬿而也提到，她對新加坡男星錢翰群外洩追思會內容感到強烈不滿。她憤慨表示：「我們都對他很好，他怎麼能把追思會內容洩露出去？我真的很痛心。」她指對方曝光悼念細節，嚴重侵犯家屬隱私，女兒許惠菁更直指錢翰群透露繼兄的悼詞，是嚴重失禮，「追思悼文是家屬與先人之間的私人剖白，怎麼能公開？」

錢翰群道歉仍難平心痛 許家人盼外界給空間送別摯親

事件引發外界討論後，錢翰群隨即公開道歉，承認自己的言行欠缺分寸，儘管風波暫時告一段落，但許家母女仍難掩心痛，許惠菁透露，至今仍無法接受父親離世的事實，「拍照時還會下意識留下一個位置給他。」母女倆目前專心處理後事，也希望外界給予空間，讓她們平靜送別摯愛的家人。



