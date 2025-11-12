許紹雄病逝「17日辦公祭」 愛女曝告別式開放悼念時間
香港金牌綠葉許紹雄10月28日凌晨因癌症引發多重器官衰竭離世，由於生前幾乎無異狀，噩耗公開後，震撼演藝圈。如今時隔2周，女兒許惠菁正式公布許紹雄告別式的時間，將在本月17日下午開放公眾祭拜，隔日的出殯儀式僅限親屬、好友出席。
許惠菁11日在社群發表通知，「我們敬重的許紹雄先生，於公曆2025年10月28日安詳辭世，享壽八十有餘歲」，並宣布17日在香港大圍寶福紀念館舉行告別式，當天下午4點至5點開放公眾前往悼念，其餘儀式僅限親屬、好友參與。
同時家屬強調，為了表達對許紹雄的敬意及尊重家屬意願，任何時段在靈堂內皆禁止攝錄、直播，媒體採訪則由家屬代表接受訪問，最後感謝大家對許紹雄的關心，「家屬深深感謝各界對許先生的厚愛與關懷，家屬銘感於心，謹致由衷謝忱」。
許紹雄是大陸廣州名家的後代，後來跟隨家人移居香港生活，1970年代他開始演出廣播劇，也報名參加電視台第一期演員訓練班，隨後展開影視演員生涯，累積《新紮師兄》、《流金歲月》、《使徒行者》系列等代表作，更在《使徒行者》中以「覃歡喜」的形象深植人心，獲得「歡喜哥」的稱號。退而不休的他，今年2月才從戲劇《正義女神 Themis》殺青，想不到時隔8個月卻驚傳病逝，人生故事也從此殺青，令許多合作的夥伴、親友感到惋惜。
